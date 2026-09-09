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MotoGP: VR46 contrata Nicolò Bulega para temporada 2027

Time de Valentino Rossi terá o atual líder do Mundial de Superbike ao lado de Fermín Aldeguer

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Alessio Salucci, Nicolo Bulega, VR46 Racing Team

Como já era esperado há muito tempo, a VR46 anunciou nesta quarta-feira (09) a chegada de Nicolò Bulega, para a temporada 2027 da MotoGP. O atual líder do Mundial de Superbike de 2026 será companheiro de equipe de Fermín Aldeguer no time de Valentino Rossi.

O editor recomenda:

Bulega substituirá Franco Morbidelli, que deve fazer o caminho inverso e se juntar à Ducati no WSBK.

A VR46 anunciou um contrato de um ano; Bulega assinará com a Ducati e receberá uma moto de fábrica, assim como Marc Márquez, Pedro Acosta e Aldeguer. Esta será a primeira vez que a equipe de Rossi contará com duas motos de fábrica, com a Ducati arcando com a maior parte desses custos.

“Chegar à MotoGP é um sonho, já que farei minha estreia com a VR46”, disse Bulega. “Escolhi essa equipe porque sempre tive uma ligação com ela: fiz parte da VR46 Riders Academy quando era criança, então conheço todo mundo muito bem. Não quero estabelecer metas específicas. Quero tentar me sair bem, ir corrida a corrida e fazer o melhor trabalho possível".

Bulega será o único italiano pilotando uma Ducati em 2027, ao lado de cinco espanhóis, já que a dupla da Gresini será formada por Joan Mir e Dani Holgado.

Nicolo Bulega racing for Ducati in MotoGP last year

Nicolo Bulega competindo pela Ducati na MotoGP no ano passado

Foto: Steve Wobser / Getty Images

É apenas uma questão de tempo até que o piloto de 26 anos conquiste o título do WorldSBK em seu caminho de volta ao paddock da MotoGP, de onde saiu pela porta dos fundos em 2021.

Bulega havia se mostrado muito promissor na Moto3 com o apoio da VR46, mas não conseguiu se adaptar à Moto2, perdendo o apoio da academia. Com sua carreira tomando um rumo negativo, ele optou por recomeçar do zero na WorldSSP, série de apoio ao WorldSBK, em 2022, tornando-se campeão em 2023 com 16 vitórias.

Posteriormente, ao passar para o WSBK, Bulega vem se desenvolvendo e, nesta temporada, venceu 26 das 27 corridas, completando uma complicada jornada esportiva e pessoal que o levará de volta, em 2027, à categoria rainha da motovelocidade.

Para Bulega, pilotar uma moto Ducati na MotoGP não é novidade, já que ele substituiu Marc Márquez, que estava lesionado, em duas ocasiões no ano passado, e também participou dos testes de pré-temporada de 2026. A qualidade de Bulega, bem como sua experiência com motos de menor cilindrada e pneus Pirelli, indicam que ele pode ser um dos favoritos na próxima temporada da MotoGP.

Enquanto isso, a carreira de Morbidelli na MotoGP chega ao fim após nove temporadas na categoria rainha, onde foi vice-campeão em 2020, a apenas 13 pontos do título. Anteriormente, ele havia conquistado o título da Moto2 em 2017.

Para o piloto de 32 anos, abre-se agora uma nova oportunidade de lutar por vitórias e títulos com a equipe oficial da Ducati – que tem dominado de forma implacável o WSBK até agora neste ano.

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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