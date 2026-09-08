MotoGP: VR46 oficializa a saída de Franco Morbidelli

Franco Morbidelli deixará a VR46 ao final da temporada atual da MotoGP. A notícia foi anunciada nesta terça-feira (08) pela equipe de Valentino Rossi por meio de um vídeo comemorativo publicado nas redes sociais.

"No final desta temporada, nossa aventura com Franco Morbidelli chegará ao fim", escreveu a equipe na legenda do vídeo.

"Houve pódios, disputas acirradas e muitos momentos para comemorar, mas o que guardaremos no fundo do coração vai muito além da pista. Estamos muito felizes por termos podido compartilhar essa aventura com você, Franky".

Aos 31 anos, o piloto romano se prepara para encerrar um capítulo importante em sua vida ao deixar a equipe de seu mentor. Valentino Rossi, de fato, o acolheu sob sua proteção quando a carreira de Morbidelli passou por dificuldades, e ele se tornou um dos primeiros membros da VR46 Riders Academy.

Mais tarde, ele seria o primeiro desse grupo a se tornar campeão mundial, em 2017 na categoria Moto2, para depois chegar à MotoGP e até mesmo vencer nela.

Vice-campeão mundial na categoria rainha com a equipe Petronas, Morbidelli voltou ao time de origem na última temporada, quando a equipe VR46 garantiu sua vaga no grid da MotoGP após anos difíceis com a Yamaha e, em seguida, uma breve passagem pela Pramac.

No comando da Ducati satélite preparada pela equipe de Tavullia, ele conquistou dois pódios no ano passado, no Catar e na Argentina, e terminou em sétimo lugar no campeonato.

Ele também conquistou três vitórias em corridas de sprint com a VR46, a última delas em Jerez, neste ano. Seu desempenho, no entanto, caiu nesta temporada, quando ele passou a pilotar a versão 2025 da Ducati, considerada mais difícil de controlar.

Hoje, Franco Morbidelli faz parte de um grupo de cinco pilotos, todos nascidos entre 1994 e 1995, cuja saída da MotoGP é prevista ao final da temporada. Seu lugar na VR46 provavelmente será ocupado por Nicolò Bulega, cujo lugar ele próprio deverá assumir na equipe oficial da Ducati no WorldSBK.

Já tendo passado pelas categorias derivadas no passado, com destaque para o título de campeão europeu da Superstock 600, Morbidelli ingressou nos GPs em 2013 e, posteriormente, na categoria MotoGP em 2018. Até o momento, ele soma três vitórias, todas conquistadas durante sua melhor temporada, em 2020, quando disputava o título com Joan Mir.

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