A Yamaha busca dar sequência à melhora de sua moto na temporada 2025 da MotoGP e, por isso, anunciou uma série de testes especiais ao longo dos próximos dias, incluindo um wild card no GP de Aragón e uma bateria privada em Barcelona.

A sequência começa neste fim de semana, com Augusto Fernández participando do GP como wild card. Ainda em MotorLand, a marca participa do teste aberto com todos seus pilotos na segunda-feira (09). Mas o evento principal ocorrerá a portas fechadas em Barcelona nos dias 11 e 12, com Miguel Oliveira, Jack Miller e Fernández indo à pista com o novo motor V4.

O Motorsport.com revelou durante o teste de Misano de 2024 que a Yamaha estava trabalhando em um novo motor V4, por ser a única fabricante no grid da MotoGP que ainda compete com um quatro cilindros em linha. Esse novo motor não tem nada a ver com a mudança de regulamento em 2027, quando as motos de 850cc entrarão em vigor, uma nova era de protótipos em que todos os fabricantes entrarão com modelos V4.

Mas, com o novo regulamento ainda a 18 meses de distância, a Yamaha está se jogando com tudo nesse período de transição e, por isso, desenvolve três motores simultaneamente: o atual quatro em linha 1000cc, um V4 1000c e o V4 850cc. Os primeiros testes do V4 1000c ocorreram ainda no ano passado, em Valência.

"Começamos a testar o motor V4", confirmou o diretor técnico da equipe Yamaha, Max Bartolini, na época.

Na próxima quarta e quinta-feira, a Yamaha estará em Barcelona para continuar trabalhando no novo motor de transição até os novos regulamentos técnicos. "No momento, estamos testando esse motor apenas com a equipe de testes", disse Massimo Meregalli. " No momento, não planejamos deixar os pilotos regulares testá-lo até que o projeto esteja mais avançado", acrescentou o italiano em conversa com o Motorsport.com.

Teste em Brno no início de julho

Quartararo e Rins estavam inicialmente programados para correr em Barcelona, mas a Yamaha mudou seus planos e os pilotos da equipe satélite Pramac, Miguel Oliveira e Jack Miller, se juntarão a Áugusto Fernández. O espanhol disse ontem que não planejava estar no teste oficial da segunda-feira, mas que eles estariam no teste privado em Barcelona na quarta e quinta-feira.

Quartararo e Álex Rins, se não houver mais nenhuma mudança de planos, estão programados para fazer um teste privado após o GP da Holanda, no início de julho, no Circuito de Brno, na República Tcheca, que retorna ao calendário da MotoGP este ano no fim de semana de 20 de julho.

Será lá, se o processo de desenvolvimento continuar a evoluir favoravelmente, que os titulares da Yamaha testarão o motor V4.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!