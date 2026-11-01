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MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

Pelo menos quatro pilotos devem ficar de fora do GP do Catar, já que a marca japonesa anunciou que não viajará para a prova em Losail

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Yamaha não viajará para Losail para participar do GP do Catar de MotoGP, na próxima semana, devido à atual situação geopolítica no Oriente Médio, anunciou a fabricante japonesa no domingo (01).

O editor recomenda:

Tanto a equipe de fábrica quanto sua parceira satélite, a Pramac, não participarão da 20ª etapa da temporada no Circuito Internacional de Losail, de 6 a 8 de novembro. Ou seja, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernández (que está substituindo Toprak Razgatlioglu) não irão correr no Catar.

No entanto, a equipe de Moto2 da Pramac, menos dependente da Yamaha, anunciou que irá ao Catar, especialmente pelas chances de título de Izan Guevara.

 A Yamaha Motor Company possui uma cláusula em seus contratos internos que lhe permite impedir que funcionários viajem para regiões afetadas por conflitos.

A fabricante japonesa está aplicando a proibição de viagem depois que uma última tentativa dos pilotos e equipes de cancelar o GP do Catar na tarde de domingo não surtiu efeito.

A MotoGP continua decidida a realizar a etapa do Catar depois que o vice-CEO Carlos Ezpeleta viajou ao país na quinta-feira para conversar diretamente com as autoridades, que deram garantias sobre a segurança do pessoal do paddock.

No entanto, a situação na região permanece imprevisível, especialmente com as eleições de meio de mandato marcadas nos EUA. A maioria dos países ao redor do mundo tem aconselhado seus cidadãos a não viajarem para o Catar.

“Após sua última avaliação da situação no Oriente Médio, a Yamaha não identificou motivos suficientes para alterar as restrições de viagem já em vigor em toda a empresa”, afirmou a Yamaha em comunicado.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto: Yamaha MotoGP

“Como resultado, a Yamaha informou ao Grupo MotoGP sobre sua decisão de não participar do GP do Catar de 2026".

“Essa decisão reflete a avaliação da Yamaha com base nas informações disponíveis atualmente e é independente das medidas implementadas pelo Grupo MotoGP e pelo organizador do evento. A Yamaha continua totalmente comprometida com a MotoGP e espera retornar às competições no GP de Portugal".

A decisão da Yamaha de se retirar do GP do Catar agravou ainda mais o impasse entre a MotoGP e as 11 equipes no grid. Em todas as suas reuniões, o MotoGP Sports Entertainment Group havia lembrado às equipes sobre suas obrigações contratuais de participar de todas as etapas do calendário.

Motorsport.com informou nesta semana que os pilotos poderiam enfrentar sanções esportivas ou financeiras caso faltassem à corrida do Catar, incluindo uma possível suspensão das próximas corridas em Portugal e Valência.

MotoGP ameaça impor sanções

Horas depois da Yamaha anunciar que não irá participar do GP do Catar, a MotoGP fez uma declaração à imprensa expressando sua indignação com a decisão da marca japonesa, ameaçando sanções esportivas às equipes e aos pilotos, além de indicar possíveis questões contratuais.

"A MotoGP está decepcionada com a decisão da Yamaha de não participar do GP do Catar. Embora a gente reconheça que a equipe está sujeita a uma política corporativa mais ampla que restringe viagens ao Oriente Médio, não acreditamos que essa decisão refira as garantias abrangentes fornecidas a todas as partes interessadas do campeonato", começou o comunicado.

"Após consultas com o Estado do Catar, o Circuito Internacional de Losail, consultores de segurança independentes e o próprio processo contínuo de avaliação de risco da MotoGP, a MotoGP não recebeu nenhuma informação que justifique uma mudança nos planos atuais para o evento".

"Comunicamos essa posição, juntamente com as informações mais recentes disponíveis, a todos os fabricantes e equipes hoje e celebramos a confirmação do restante do grid de que eles vão competir no Catar, e os agradecemos por esse compromisso".

"Além das implicações contratuais da decisão da Yamaha para seus acordos com a MotoGP e a IRTA, a não participação da Yamaha também traz implicações esportivas, com quaisquer consequências esportivas sendo gerenciadas pela FIM de acordo com os regulamentos do Campeonato".

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