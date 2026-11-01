MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

A Yamaha não viajará para Losail para participar do GP do Catar de MotoGP, na próxima semana, devido à atual situação geopolítica no Oriente Médio, anunciou a fabricante japonesa no domingo (01).

Tanto a equipe de fábrica quanto sua parceira satélite, a Pramac, não participarão da 20ª etapa da temporada no Circuito Internacional de Losail, de 6 a 8 de novembro. Ou seja, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernández (que está substituindo Toprak Razgatlioglu) não irão correr no Catar.

No entanto, a equipe de Moto2 da Pramac, menos dependente da Yamaha, anunciou que irá ao Catar, especialmente pelas chances de título de Izan Guevara.

A Yamaha Motor Company possui uma cláusula em seus contratos internos que lhe permite impedir que funcionários viajem para regiões afetadas por conflitos.

A fabricante japonesa está aplicando a proibição de viagem depois que uma última tentativa dos pilotos e equipes de cancelar o GP do Catar na tarde de domingo não surtiu efeito.

A MotoGP continua decidida a realizar a etapa do Catar depois que o vice-CEO Carlos Ezpeleta viajou ao país na quinta-feira para conversar diretamente com as autoridades, que deram garantias sobre a segurança do pessoal do paddock.

No entanto, a situação na região permanece imprevisível, especialmente com as eleições de meio de mandato marcadas nos EUA. A maioria dos países ao redor do mundo tem aconselhado seus cidadãos a não viajarem para o Catar.

“Após sua última avaliação da situação no Oriente Médio, a Yamaha não identificou motivos suficientes para alterar as restrições de viagem já em vigor em toda a empresa”, afirmou a Yamaha em comunicado.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha MotoGP

“Como resultado, a Yamaha informou ao Grupo MotoGP sobre sua decisão de não participar do GP do Catar de 2026".

“Essa decisão reflete a avaliação da Yamaha com base nas informações disponíveis atualmente e é independente das medidas implementadas pelo Grupo MotoGP e pelo organizador do evento. A Yamaha continua totalmente comprometida com a MotoGP e espera retornar às competições no GP de Portugal".

A decisão da Yamaha de se retirar do GP do Catar agravou ainda mais o impasse entre a MotoGP e as 11 equipes no grid. Em todas as suas reuniões, o MotoGP Sports Entertainment Group havia lembrado às equipes sobre suas obrigações contratuais de participar de todas as etapas do calendário.

O Motorsport.com informou nesta semana que os pilotos poderiam enfrentar sanções esportivas ou financeiras caso faltassem à corrida do Catar, incluindo uma possível suspensão das próximas corridas em Portugal e Valência.

MotoGP ameaça impor sanções

Horas depois da Yamaha anunciar que não irá participar do GP do Catar, a MotoGP fez uma declaração à imprensa expressando sua indignação com a decisão da marca japonesa, ameaçando sanções esportivas às equipes e aos pilotos, além de indicar possíveis questões contratuais.

"A MotoGP está decepcionada com a decisão da Yamaha de não participar do GP do Catar. Embora a gente reconheça que a equipe está sujeita a uma política corporativa mais ampla que restringe viagens ao Oriente Médio, não acreditamos que essa decisão refira as garantias abrangentes fornecidas a todas as partes interessadas do campeonato", começou o comunicado.

"Após consultas com o Estado do Catar, o Circuito Internacional de Losail, consultores de segurança independentes e o próprio processo contínuo de avaliação de risco da MotoGP, a MotoGP não recebeu nenhuma informação que justifique uma mudança nos planos atuais para o evento".

"Comunicamos essa posição, juntamente com as informações mais recentes disponíveis, a todos os fabricantes e equipes hoje e celebramos a confirmação do restante do grid de que eles vão competir no Catar, e os agradecemos por esse compromisso".

"Além das implicações contratuais da decisão da Yamaha para seus acordos com a MotoGP e a IRTA, a não participação da Yamaha também traz implicações esportivas, com quaisquer consequências esportivas sendo gerenciadas pela FIM de acordo com os regulamentos do Campeonato".

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