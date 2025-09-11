A Yamaha revelou seu novo protótipo M1 com motor V4 antes de sua estreia neste fim de semana, durante o GP de San Marino de MotoGP, pelas mãos do piloto de testes e wild card da etapa, Augusto Fernández. A moto, que foi pintada em uma cor predominantemente azul, foi apresentada nesta quinta-feira na hospitalidade da marca japonesa no circuito italiano.

Embora o V4 da Yamaha esteja sendo testada há vários meses, todos os testes anteriores foram realizados a portas fechadas, sendo esta a primeira vez que ela foi mostrada ao público. A moto agora fará sua estreia na corrida no domingo, com Fernández no comando.

O piloto estrela da Yamaha, Fabio Quartararo, já experimentou a moto em um teste privado em Barcelona na última segunda-feira, e espera-se que ela seja apresentada novamente no próximo teste oficial da categoria em Misano, na próxima segunda.

A nova M1 representa uma revisão completa da moto da Yamaha, com a mudança de um quatro cilindros em linha para um layout V4, forçando uma reformulação fundamental de suas dimensões.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Yamaha continua sendo a única fabricante na MotoGP que ainda utiliza um motor de quatro cilindros em linha, mas nos últimos anos concluiu que o conceito havia chegado ao seu limite. Por isso, mesmo com uma grande revisão dos regulamentos em 2027, que resultará em uma mudança para motores de 850 cc de menor capacidade, a Yamaha prosseguiu com o desenvolvimento do motor V4 de 1000 cc.

A estreia completa do novo motor está prevista para 2026. Os regulamentos da MotoGP podem impedir que Quartararo e seu companheiro de equipe oficial, Álex Rins, mudem para a moto V4 no final da temporada. Embora a Yamaha tenha muito mais liberdade para introduzir mudanças no motor durante o campeonato como fabricante de concessões tipo C, a nova M1 representa uma moto totalmente nova.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!