MotoGP

MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

Marca foca em convencer Fabio Quartararo a renovar o contrato no fim da temporada

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

A Yamaha apresentou sua moto para a temporada de 2026 da MotoGP nesta quarta-feira (21) e deu início a uma nova era com o novíssimo motor V4, o primeiro de sua história.

A casa de Iwata era a única do grid que ainda mantinha, até 2025, sua unidade de potência de quatro cilindros em linha, mas após vários meses de desenvolvimento e primeiros testes em pista, ela foi aposentada no último GP de Valência para iniciar este novo caminho com sua nova moto.

A fábrica japonesa apresentou seu novo projeto na capital da Indonésia, Jacarta. A Yamaha escolheu o InterContinental Jakarta Pondok Indah, um hotel de luxo, para celebrar o evento, como parte do programa oficial da Reunião de Concessionárias da Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, um dos maiores encontros de concessionárias do mundo para a marca.

Em termos de decoração, não houve surpresas e a Yamaha manterá sua tradicional cor azul-escura, com presença do preto, em sua primeira M1 com motor V4. Uma moto que, na equipe oficial, será pilotada novamente por Fabio Quartararo e Alex Rins, também presentes no lançamento da máquina, como não poderia deixar de ser.

Na verdade, a Yamaha V4 parece ser uma moto fundamental para o futuro do projeto, já que a equipe está apostando tudo para tentar convencer seu 'líder', Quartararo, a renovar com eles para as próximas temporadas.

Isso em 2026, que, embora signifique o fim de um ciclo regulamentar antes da passagem para as MotoGP de 850cc, terá um dos mercados de transferências mais movimentados de que se tem memória, já que a grande maioria dos contratos chegam ao fim em dezembro.

La Yamaha de MotoGP 2026

A Yamaha de MotoGP 2026

Quartararo já renovou com a Yamaha em 2024, dando uma nova oportunidade, mas já no limite, ao fabricante que lhe deu a chance de estrear na MotoGP. Pagamento incluído, é claro, de um contrato suculento, que o tornou o mais bem pago do grid.

Desde então, 'El Diablo' deixou claro seu potencial espetacular, levando a moto a níveis para os quais ela não estava preparada, como em 2025, campanha em que conquistou cinco poles e três pódios, somando sprints e corridas.

Mas isso também lhe causou frustração, pela falta de desenvolvimento de uma Yamaha que, agora, é a única marca que continua na faixa D do sistema de concessões (a que permite mais vantagens), e de uma M1 cujo desenvolvimento parou bruscamente devido ao desenvolvimento desta nova máquina com motor V4.

Os japoneses a impulsionaram, pouco antes de uma nova regulamentação, justamente para tentar convencer o piloto dos esforços que estão fazendo para voltar ao topo da MotoGP. Mas Quartararo foi bastante claro durante a campanha passada: o tempo das oportunidades acabou, e ele precisa de uma moto com a qual possa vencer. O V4 não o convenceu muito, e é claro que não lhe faltarão pretendentes, considerando-se um dos homens mais talentosos do momento.

Do outro lado da garagem estará Alex Rins, que voltou a ter um 2025 complicado, especialmente na primeira metade do ano, mas que, na parte final, conseguiu encontrar alguns sinais positivos e raios de esperança. O espanhol precisará melhorar, sabendo que a Yamaha também não poupará dinheiro na hora de procurar substitutos, se necessário, como deixou transparecer recentemente o CEO da Aprilia.

 

