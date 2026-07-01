MotoGP: Yamaha confirma Martín e Ogura como dupla da equipe oficial em 2027
Anúncio vem um dia após marca japonesa anunciar o fim da parceria com Quartararo e Rins
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing
Foto de: Loic Venance / AFP via Getty Images
Agora é oficial: Jorge Martín e Ai Ogura formarão a dupla da equipe de fábrica da Yamaha a partir da temporada 2027 da MotoGP.
A Yamaha anunciou nesta quarta-feira (01) sua nova formação para o próximo ano, um dia após confirmar as saídas de Fabio Quartararo e Álex Rins no fim de 2026. Enquanto o campeão de 2021 deve ter a Honda como nova casa na categoria, Rins ainda briga para se manter na categoria, mas com chances muito baixas.
Martín vem para a Yamaha em meio a um período turbulento no gerenciamento de sua carreira. Ainda enquanto lutava pelo título de 2024, o espanhol decidiu sair do guarda-chuva da Ducati ao se ver preterido por Marc Márquez na briga pela vaga na equipe oficial em 2025.
Campeão, Martín estrearia no ano passado com a Aprilia, mas uma série de acidentes impactaram duramente sua temporada, completando cinco GPs ao longo do ano, em meio a uma guerra interna com a marca italiana durante o primeiro semestre para romper seu contrato de dois anos.
Sem sucesso, Martín seguiu na Aprilia em 2026 para acompanhar de perto o novo momento da marca e se colocar na briga pelo bicampeonato. No momento do anúncio, Martín lidera o Mundial pela primeira vez desde a conquista do título de 2024.
Já Ogura terá sua primeira chance como piloto de equipe de fábrica. O japonês, campeão de 2024 da Moto2, parecia a caminho de uma estreia na classe-rainha com a Honda, mas surpreendeu a todos ao anunciar sua ida para a Trackhouse, correndo com motos Aprilia.
Aos poucos, Ogura vem se consolidando como um dos principais nomes da nova geração, tendo vencido sua primeira corrida principal no último domingo em Assen, o que o coloca também na briga pelo título.
A Yamaha aposta na dupla nova em meio a suas expectativas para retomar os dias de glória após anos difíceis. Um dos trunfos da marca para 2027 é a chegada da nova moto 850cc, combinado com o conhecimento adquirido ao longo deste ano com o novo motor V4.
BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +
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