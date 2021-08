O chefe da Yamaha, Lin Jarvis, confirmou que Andrea Dovizioso retornará ao grid da MotoGP nesta temporada com a Petronas SRT. O italiano correrá a partir do GP de San Marino em Misano, quando Franco Morbidelli deve voltar, mas já com a equipe oficial da montadora.

Dovizioso já tinha seu nome ligado a um retorno à categoria nas últimas semanas com a SRT após a saída abrupta de Maverick Viñales da Yamaha.

Como esperado, Morbidelli, que corre atualmente pela SRT, será promovido à equipe oficial antes de sua primeira temporada completa em 2022.

Falando ao canal BT Sport no domingo antes do GP da Grã-Bretanha, Jarvis disse que Morbidelli deve fazer sua estreia na equipe oficial da Yamaha em Misano no próximo mês, quando ele concluir a recuperação após a cirurgia no joelho, feita em junho.

E, em seu lugar na SRT, estará Dovizioso, três vezes vice-campeão da MotoGP. Apesar do acordo ainda não estar fechado, Jarvis não vê obstáculos impedindo que isso aconteça, com Dovi a caminho de liderar a nova equipe que surgirá a partir da SRT, que sai da MotoGP no fim do ano.

"A oportunidade é de Franco para subir", disse Jarvis. "Obviamente ele está em nosso radar há algum tempo e já está no terceiro ano, apesar de viver um ano difícil. Mas essa oportunidade lhe dará a chance de dar o passo adiante, sendo um piloto de fábrica em 2022".

"E, com isso em mente e essa situação complicada, vamos dar o passo com ele agora. Então, quando Franco voltar, ele estará na equipe oficial".

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quabndo perguntado sobre Dovizioso liderando a "nova SRT" em 2022, Jarvis disse: "Sim, está encaminhado. Chegamos a um acordo com ele e seu empresário neste fim de semana. Ainda não está assinado, mas não acredito que tenha obstáculos".

"Então, o que estamos trabalhando agora com Andrea é o seu retorno em Misano, e ele voltará nesta temporada com a moto de Franco e correrá a temporada completa neste ano".

Viñales assinou com a Aprilia para 2022 e testará a RS-GP em Misano na próxima semana antes de uma potencial participação no fim do ano.

Jarvis também confirmou que os pilotos atuais da SRT na Moto2 e Moto3, Jake Dixon e Darryn Binder, estão na disputa pela outra vaga da nova SRT em 2022.

