MotoGP: Yamaha descarta teste com novo motor V4 em Aragón

A Yamaha confirmou nesta quinta-feira que não colocará o protótipo do motor V4 na pista de Aragón na próxima segunda-feira (09) no teste aberto para as equipes da MotoGP no MotorLand.

Em Silverstone, uma imagem ficou clara. As motos da Yamaha sofriam nas retas, enquanto recuperavam o ritmo contra as Ducatis de fábrica nas curvas. A história foi semelhante no GP de Aragón do ano passado, com Fabio Quartararo sem ter condições de impedir a ultrapassagem de Francesco Bagnaia na reta oposta.

A Yamaha sabe que precisa mudar a filosofia de seu motor não apenas para aumentar o desempenho em reta, mas também para melhorar as características de aderência traseira de sua moto. O V4 projetado para substituir sua atual configuração em linha foi muito discutido e já foi testado, mas seus empreendimentos públicos com o motor são limitados.

Na pista de Aragón, a situação não foi diferente, com o piloto de testes Áugusto Fernández revelando pouco à imprensa.

"Temos dois motores", explicou Fernández. "Não sei qual deles será melhor, mas o plano é que tenhamos dois motores para testar e ver se teremos algum benefício".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando questionado sobre qual é o outro motor, Fernández confirmou de forma decisiva qual configuração de motor estava sendo testada neste fim de semana.

"Em linha", disse Fernandez com firmeza. "O projeto V4, como eu disse, não estará aqui, nem mesmo na segunda-feira. O desenvolvimento [em linha] para isso está separado, então estamos em dois projetos. Então, neste fim de semana, vamos nos concentrar no em linha. O trabalho é comparar e ter uma moto competitiva".

Embora a Yamaha esteja se concentrando no desenvolvimento do motor em segundo plano, ela ainda vive uma explosão de competitividade nas últimas etapas, especialmente nas mãos de Quartararo. No entanto, o campeão de 2021 não se conteve ao falar sobre o desempenho da moto no ano passado.

"No ano passado, fomos lentos em todos os lugares", disse Quartararo. "Na corrida e na classificação. Agora estamos dando passos em uma volta que, basicamente, é muito importante porque perdemos um pouco de velocidade na reta, mas também é ótimo estar na frente. Mas, neste momento, temos um pouco de dificuldade com a eletrônica e a temperatura do pneu traseiro".

Quando perguntado sobre o motor V4, Quartararo não quis revelar muito sobre o que estava acontecendo nos bastidores da Yamaha.

"Vamos testar um novo motor na segunda-feira e depois não sei as outras peças", explicou Quartararo. "Todos sabem que estamos perdendo aderência e tentaremos encontrar uma configuração para melhorar isso. A única coisa que sei no momento é o motor".

O polonês Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando questionado sobre qual "novo motor" Quartararo estava falando, o francês deu de ombros com um sorriso malicioso: "Não sabemos, é uma surpresa!" brincou Quartararo.

Evidentemente, os pilotos da Yamaha estão mantendo suas cartas no peito e, embora a YZR-M1 da Yamaha tenha mostrado uma melhora considerável nos últimos tempos, não há dúvida de que um pouco mais de desenvolvimento do motor não seria ruim.

