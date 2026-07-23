MotoGP: Yamaha escolhe engenheiro de Rins para comandar chegada de Martín em 2027
Marca japonesa define como ficará a estrutura da equipe oficial para a chegada da nova dupla
Com a grande maioria do mercado da MotoGP já definida para a próxima temporada, há equipes que já começaram a definir como ficará sua estrutura técnica, um aspecto relevante em um ano em que haverá muitas mudanças.
Uma das mudanças mais chamativas é a que levará Jorge Martín a pilotar para a Yamaha na equipe oficial, onde fará dupla com Ai Ogura. O piloto estreou na categoria em 2021, pilotando uma Ducati da Pramac, e permaneceu lá até ser coroado campeão mundial em 2024, antes de dar o salto para a Aprilia.
Após duas temporadas na fabricante italiana, Martín chegará à equipe da Yamaha, que o escolheu para preencher a vaga que será deixada por Fabio Quartararo, que passará a ser o carro-chefe da Honda.
Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a Yamaha escolheu David Muñoz para se encarregar de agilizar ao máximo o processo de adaptação do atual líder do Mundial àquela que será sua nova moto.
David Muñoz, o segundo à esquerda, trabalhou com Valentino Rossi na reta final da carreira do astro italiano
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Muñoz, responsável pela parte da garagem ocupada por Álex Rins, foi promovido para a equipe oficial da marca em 2020, trabalhando com Valentino Rossi. O italiano, na época, decidiu substituir Silvano Galbusera por Muñoz, integrante da equipe Team VR46 que competia na Moto2.
Martín chegará à Yamaha acompanhado por David Galacho, seu mecânico de confiança, que ele já havia levado da Pramac para a Aprilia. No outro lado da garagem da Yamaha, o mais lógico seria que Ogura herdasse Diego Gubellini, até agora braço direito de Quartararo.
Quanto às demais mudanças, algumas já estão confirmadas, como a dupla que será formada por Pedro Acosta e Cristian Gabarrini, na Ducati; e outras ainda estão em aberto. Nesse sentido, uma das contratações que ainda devem ser anunciadas é a de Nicolò Bulega, que se juntará à VR46, formando dupla com Fermín Aldeguer.
Cristian Gabarrini, que nos últimos anos trabalhou com Pecco Bagnaia, será o técnico de Pedro Acosta em sua chegada à Ducati
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
O espanhol, com status e contrato de piloto de fábrica da Ducati, trabalhará com Massimo Branchini, que atualmente acompanha Fabio Di Giannantonio. Já no lado de Bulega o escolhido foi Matteo Flamigni, que agora é responsável por assessorar Franco Morbidelli.
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