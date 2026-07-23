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MotoGP: Yamaha escolhe engenheiro de Rins para comandar chegada de Martín em 2027

Marca japonesa define como ficará a estrutura da equipe oficial para a chegada da nova dupla

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Com a grande maioria do mercado da MotoGP já definida para a próxima temporada, há equipes que já começaram a definir como ficará sua estrutura técnica, um aspecto relevante em um ano em que haverá muitas mudanças.

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Uma das mudanças mais chamativas é a que levará Jorge Martín a pilotar para a Yamaha na equipe oficial, onde fará dupla com Ai Ogura. O piloto estreou na categoria em 2021, pilotando uma Ducati da Pramac, e permaneceu lá até ser coroado campeão mundial em 2024, antes de dar o salto para a Aprilia.

Após duas temporadas na fabricante italiana, Martín chegará à equipe da Yamaha, que o escolheu para preencher a vaga que será deixada por Fabio Quartararo, que passará a ser o carro-chefe da Honda.

Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a Yamaha escolheu David Muñoz para se encarregar de agilizar ao máximo o processo de adaptação do atual líder do Mundial àquela que será sua nova moto.

David Muñoz, segundo por la izquierda, trabajó con Valentino Rossi en la parte final de la carrera del astro italiano

David Muñoz, o segundo à esquerda, trabalhou com Valentino Rossi na reta final da carreira do astro italiano

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Muñoz, responsável pela parte da garagem ocupada por Álex Rins, foi promovido para a equipe oficial da marca em 2020, trabalhando com Valentino Rossi. O italiano, na época, decidiu substituir Silvano Galbusera por Muñoz, integrante da equipe Team VR46 que competia na Moto2.

Martín chegará à Yamaha acompanhado por David Galacho, seu mecânico de confiança, que ele já havia levado da Pramac para a Aprilia. No outro lado da garagem da Yamaha, o mais lógico seria que Ogura herdasse Diego Gubellini, até agora braço direito de Quartararo.

Quanto às demais mudanças, algumas já estão confirmadas, como a dupla que será formada por Pedro Acosta e Cristian Gabarrini, na Ducati; e outras ainda estão em aberto. Nesse sentido, uma das contratações que ainda devem ser anunciadas é a de Nicolò Bulega, que se juntará à VR46, formando dupla com Fermín Aldeguer.

Cristian Gabarrini, que en los últimos años ha trabajado con Pecco Bagnaia, será el técnico de Pedro Acosta en su aterrizaje en Ducati

Cristian Gabarrini, que nos últimos anos trabalhou com Pecco Bagnaia, será o técnico de Pedro Acosta em sua chegada à Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O espanhol, com status e contrato de piloto de fábrica da Ducati, trabalhará com Massimo Branchini, que atualmente acompanha Fabio Di Giannantonio. Já no lado de Bulega o escolhido foi Matteo Flamigni, que agora é responsável por assessorar Franco Morbidelli.

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

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