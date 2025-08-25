MotoGP: Yamaha estreia motor V4 no GP de San Marino em Misano
Faltam menos de três semanas para a primeira aparição pública da tão esperada atualização
A Yamaha confirmou que sua nova moto com motor V4 correrá pela primeira vez no GP de San Marino de MotoGP no próximo mês. Os preparativos para estreia na corrida, de 12 a 14 de setembro, serão, no entanto, delegadas ao piloto de testes Augusto Fernandez.
"Para Misano, nosso objetivo é que Augusto Fernandez corra com nosso novo protótipo M1 com o motor V4", disse o diretor geral da Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, em um vídeo divulgado na segunda-feira (25).
"Esta é uma excelente prévia e um sinal concreto do nosso compromisso com o futuro, enquanto continuamos a trabalhar com determinação para obter o melhor de cada fim de semana de corrida'.
Fernandez correndo com a V4 em Misano era esperado por muitos no paddock da MotoGP. Da mesma forma, há uma expectativa de que os pilotos de corrida, incluindo Fabio Quartararo, experimentem a motocicleta no teste que acontece um dia após a corrida.
O plano da Yamaha para o teste, no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente. Além do piloto principal Quartararo, espera-se que o piloto satélite Jack Miller também desempenhe um papel importante no desenvolvimento do motor V4.
Paolo Pavesio, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing
Isso ocorre depois que Miller finalmente recebeu a aprovação para permanecer na equipe Pramac até 2026, após um longo período de incerteza. O acordo estendido foi selado no GP da Hungria no último fim de semana.
Enquanto Quartararo só conhece a vida como um piloto de quatro cilindros em linha na MotoGP, Miller tem experiência em pilotar máquinas V4 na KTM e na Ducati.
Mesmo assim, o campeão mundial de 2021, Quartararo, pressionou a Yamaha para antecipar a estreia da V4 na corrida, devido às dificuldades contínuas com a moto atual.
O francês disse na semana passada que, se a nova máquina fosse capaz de fazer uma volta dentro de meio segundo da atual, ele seria a favor de correr com ela.
