Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

TCR South America
Nelson Piquet Jr. e Leonel Pernía farão parte da equipe oficial da Honda Racing no TCR South America

MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Martín avalia resultados da pré-temporada e reconhece que "mais do que a Ducati, o rival é Márquez"

Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2

F2
Rafa Câmara anuncia novo patrocinador para a F2
MotoGP

MotoGP: Yamaha faz oferta por Luca Marini para 2027, diz jornal espanhol

Apesar de o meio-irmão de Valentino Rossi não ter apresentado grande brilhantismo na pista pela marca japonesa, ele é visto como um bom desenvolvedor; veja

Redação Motorsport.com
Publicado:
Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

Segundo o jornal espanhol AS, a Yamaha fez uma "grande oferta" para contratar o piloto italiano Luca Marini, que atualmente corre pela Honda na MotoGP. Apesar de o meio-irmão de Valentino Rossi não ter apresentado grande brilhantismo na pista pela marca japonesa, ele é visto como um bom desenvolvedor e seria um trunfo da marca de Iwata no desenvolvimento da moto no novo ciclo de regras da classe rainha, que em 2027 trocará os motores de 1000cc pelos de 850cc.

O editor recomenda:

Além disso, Marini já tem um bom conhecimento sobre o funcionamento de motores V4, que a Yamaha introduziu já para 2026, até em preparação para o projeto de 2027, mas que, por ora, tem sido um desafio para a rival da Honda.

Caso Marini de fato vá para a Yamaha, pode haver uma 'troca' de pilotos entre as japonesas da MotoGP, já que se espera que a estrela francesa Fabio Quartararo vá para a marca de Sakura no ano que vem, conforme adiantado pelo Motorsport.com.

O outro titular da Yamaha oficial de fábrica, o espanhol Álex Rins, não deve ter contrato renovado, de modo que a dupla da equipe em 2027 pode ser composta por Marini e, segundo apurou o Motorsport.com, o espanhol Jorge Martín -- ele já está apalavrado e deve deixar a Aprilia no fim do ano.

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Honda mantém reformulação interna com mudança na alta gestão
Próximo artigo VÍDEO: MotoGP divulga vinheta de abertura da temporada 2026 com Diogo Moreira

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band

Indy
Indy
GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band

Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

Últimas notícias

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado