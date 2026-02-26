MotoGP: Yamaha faz oferta por Luca Marini para 2027, diz jornal espanhol

Segundo o jornal espanhol AS, a Yamaha fez uma "grande oferta" para contratar o piloto italiano Luca Marini, que atualmente corre pela Honda na MotoGP. Apesar de o meio-irmão de Valentino Rossi não ter apresentado grande brilhantismo na pista pela marca japonesa, ele é visto como um bom desenvolvedor e seria um trunfo da marca de Iwata no desenvolvimento da moto no novo ciclo de regras da classe rainha, que em 2027 trocará os motores de 1000cc pelos de 850cc.

Além disso, Marini já tem um bom conhecimento sobre o funcionamento de motores V4, que a Yamaha introduziu já para 2026, até em preparação para o projeto de 2027, mas que, por ora, tem sido um desafio para a rival da Honda.

Caso Marini de fato vá para a Yamaha, pode haver uma 'troca' de pilotos entre as japonesas da MotoGP, já que se espera que a estrela francesa Fabio Quartararo vá para a marca de Sakura no ano que vem, conforme adiantado pelo Motorsport.com.

O outro titular da Yamaha oficial de fábrica, o espanhol Álex Rins, não deve ter contrato renovado, de modo que a dupla da equipe em 2027 pode ser composta por Marini e, segundo apurou o Motorsport.com, o espanhol Jorge Martín -- ele já está apalavrado e deve deixar a Aprilia no fim do ano.

