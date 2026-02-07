MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia

Enquanto as equipes da MotoGP estão reunidas em Kuala Lumpur para o grande evento público de lançamento da temporada, Fabio Quartararo está ausente. O francês teve que deixar o país após o primeiro dia de testes, realizado esta semana em Sepang, devido a uma lesão na mão direita causada por uma queda grave.

Embora tenha voltado à pista depois disso, o piloto da Yamaha acabou desistindo dos dois dias seguintes, informando que havia quebrado o dedo médio, que, além disso, sangrava muito.

"Se fosse um fim de semana de corrida, eu poderia continuar, mas não faz sentido fazer mais dois dias", explicou ele no momento.

O seu chefe de equipe, Massimo Meregalli, também explicou para o site oficial do MotoGP, após o teste: "Para nós, era importante evitar qualquer risco adicional. A maior parte do trabalho já estava feita e todos concordamos que era melhor ele se tratar e estar pronto para Buriram".

O responsável italiano também precisou que o dedo do seu piloto já estava "melhor", o que é confirmado pelas últimas informações.

O campeão mundial de 2021 voltou para sua casa em Andorra e fez exames em Barcelona, que se revelaram tranquilizadores. Neste sábado, ele enviou uma mensagem em vídeo aos fãs reunidos em Kuala Lumpur para se desculpar por sua ausência e aproveitou para comentar: "Tive que voltar para casa para ver se meu dedo precisava ser operado e está tudo bem".

Presente no palco, Paolo Pavesio, diretor-executivo da Yamaha Motor Racing, garantiu que a ausência de Fabio Quartararo seria muito breve.

"Fabio não está aqui conosco porque se machucou durante o teste", disse ele. "Mas, antes de tudo, quero dizer que ele está bem, então ele certamente estará alinhado no teste na Tailândia e fará a primeira corrida".

Fabio Quartararo estará novamente ao volante da Yamaha nos dias 21 e 22 de fevereiro para o último teste pré-temporada, organizado no circuito de Buriram. É também lá que será realizado o primeiro GP do campeonato, na semana seguinte. Para a Yamaha, será uma oportunidade de terminar a preparação de uma moto totalmente nova e se tranquilizar após o problema no motor que interrompeu momentaneamente os testes esta semana.

Aldeguer incerto antes do GP do Brasil

Outro ausente do dia em Kuala Lumpur é Fermín Aldeguer, que quebrou a perna há um mês durante um treino. Seu diretor esportivo na Gresini Racing informou que um novo exame médico, a ser realizado em breve, permitirá definir a data de seu retorno, mas que sua presença no primeiro Grande Prêmio da temporada é, por enquanto, muito incerta.

"Acho que é bastante certo que ele estará no Brasil", disse o responsável ao site oficial do MotoGP, "por outro lado, ele ainda está trabalhando muito para estar em Buriram, mas temos que avaliar os riscos e o estado do osso. Por enquanto, estamos aguardando a resposta dos médicos".

