MotoGP: Yamaha garante que Quartararo estará de volta na Tailândia
Piloto sofreu uma fratura no dedo médio durante os testes, mas já está em recuperação
Enquanto as equipes da MotoGP estão reunidas em Kuala Lumpur para o grande evento público de lançamento da temporada, Fabio Quartararo está ausente. O francês teve que deixar o país após o primeiro dia de testes, realizado esta semana em Sepang, devido a uma lesão na mão direita causada por uma queda grave.
Embora tenha voltado à pista depois disso, o piloto da Yamaha acabou desistindo dos dois dias seguintes, informando que havia quebrado o dedo médio, que, além disso, sangrava muito.
"Se fosse um fim de semana de corrida, eu poderia continuar, mas não faz sentido fazer mais dois dias", explicou ele no momento.
O seu chefe de equipe, Massimo Meregalli, também explicou para o site oficial do MotoGP, após o teste: "Para nós, era importante evitar qualquer risco adicional. A maior parte do trabalho já estava feita e todos concordamos que era melhor ele se tratar e estar pronto para Buriram".
O responsável italiano também precisou que o dedo do seu piloto já estava "melhor", o que é confirmado pelas últimas informações.
O campeão mundial de 2021 voltou para sua casa em Andorra e fez exames em Barcelona, que se revelaram tranquilizadores. Neste sábado, ele enviou uma mensagem em vídeo aos fãs reunidos em Kuala Lumpur para se desculpar por sua ausência e aproveitou para comentar: "Tive que voltar para casa para ver se meu dedo precisava ser operado e está tudo bem".
Presente no palco, Paolo Pavesio, diretor-executivo da Yamaha Motor Racing, garantiu que a ausência de Fabio Quartararo seria muito breve.
"Fabio não está aqui conosco porque se machucou durante o teste", disse ele. "Mas, antes de tudo, quero dizer que ele está bem, então ele certamente estará alinhado no teste na Tailândia e fará a primeira corrida".
Fabio Quartararo estará novamente ao volante da Yamaha nos dias 21 e 22 de fevereiro para o último teste pré-temporada, organizado no circuito de Buriram. É também lá que será realizado o primeiro GP do campeonato, na semana seguinte. Para a Yamaha, será uma oportunidade de terminar a preparação de uma moto totalmente nova e se tranquilizar após o problema no motor que interrompeu momentaneamente os testes esta semana.
Aldeguer incerto antes do GP do Brasil
Outro ausente do dia em Kuala Lumpur é Fermín Aldeguer, que quebrou a perna há um mês durante um treino. Seu diretor esportivo na Gresini Racing informou que um novo exame médico, a ser realizado em breve, permitirá definir a data de seu retorno, mas que sua presença no primeiro Grande Prêmio da temporada é, por enquanto, muito incerta.
"Acho que é bastante certo que ele estará no Brasil", disse o responsável ao site oficial do MotoGP, "por outro lado, ele ainda está trabalhando muito para estar em Buriram, mas temos que avaliar os riscos e o estado do osso. Por enquanto, estamos aguardando a resposta dos médicos".
