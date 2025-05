Com o mercado de pilotos da MotoGP começando a se movimentar para a formação do grid da temporada 2026, um rumor impressionante começa a surgir na Europa sobre o futuro do bicampeão Francesco Bagnaia.

Segundo a Sky Sports Itália, a Yamaha estaria buscando reforçar a dupla da equipe oficial, mirando o piloto da Ducati para correr ao lado de Fabio Quartararo.

Embora Bagnaia tenha um contrato com a Ducati até o final da temporada de 2026, a reportagem sugere que a Yamaha quer que ele se junte à sua equipe oficial em 2026, no máximo. Na notícia, o termo "sonho proibido" foi usado para falar sobre o bicampeão.

Segundo a reportagem, o novo diretor executivo da Yamaha, Paolo Pavesio, está se preparando para seguir uma estratégia agressiva para levar a marca de volta ao topo da MotoGP. Pavesio não vê a formação atual, com Quartararo, como suficiente para este processo, vendo um segundo nome de ponta como uma necessidade absoluta.

Nesse contexto, a reportagem afirma que a Yamaha está "pronta para fazer todos os sacrifícios econômicos e técnicos" por Bagnaia. Por outro lado, sabe-se que as relações do italiano com a Ducati ainda são fortes. Embora tenha tido dificuldades com a GP25 na atual temporada, ele continua comprometido com a marca.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto: Ducati Corse

Outro fator recente que aponta que o sonho da Yamaha pode ser de difícil acesso foi a resposta dura que Pecco deu ao ser questionado sobre a polêmica entre Jorge Martín e a Aprilia, com o atual campeão buscando romper o contrato com a marca italiana um ano antes do fim.

"Se você tem um contrato, tem que honrá-lo. Você tem que manter o que foi feito", sinalizando que ele permaneceria na Ducati até o final de seu contrato.

No lado da Yamaha, as coisas estão em processo de recuperação. Em 2025, houve progresso com a chegada do diretor técnico Massimo Meregalli, além da entrada de uma nova equipe satélite, com a Pramac. E os resultados começam a aparecer. Quartararo conquistou três pole positions consecutivas. No entanto, uma falha no equipamento enquanto liderava em Silverstone impediu uma possível vitória.

À luz de todos esses desenvolvimentos, o sonho de Pecco Bagnaia na Yamaha parece bom para a marca, mas parece provável que esse boato de transferência continuará sendo um sonho "por enquanto".

