A Yamaha reconheceu que seu novo motor V4 de MotoGP está com dificuldades de potência após o primeiro teste de pré-temporada do ano em Sepang. A marca japonesa esteve nas manchetes pelos motivos errados na Malásia, onde terminou em último entre as cinco fabricantes e mais de um segundo atrás do melhor tempo.

No primeiro dia, o piloto estrela da Yamaha, Fabio Quartararo, quebrou o dedo em uma queda, forçando-o a se retirar do restante do teste e voltar para casa para exames médicos.

Os problemas se agravaram na quarta-feira (04), quando a fabricante optou por não participar de todo o dia por razões de segurança enquanto investigava os problemas no motor que afetaram tanto Quartararo quanto o novato da Pramac Toprak Razgatlioglu.

Embora uma solução pudesse ser encontrada a tempo para o último dia de atividades, o teste de Sepang marcou uma semana difícil para a Yamaha e para a nova M1 com motor V4 que foi construída especificamente para o último ano do ciclo de regras.

Em entrevista ao MotoGP.com, o gerente esportivo da Yamaha, Maio Meregalli, destacou que estava satisfeito com o desempenho da moto em si, mas admitiu que o motor continua sendo o ponto fraco do pacote.

“A área que temos que melhorar mais é a potência porque a moto é pilotável e também o equilíbrio [é bom],” disse ele. “A moto em si não está tendo um desempenho ruim".

O gerente de equipe da Pramac, Gino Borsoi, concordou com a avaliação de Meregalli, acrescentando: "Do ponto de vista do chassi, a moto é bastante competitiva e funciona muito bem. Está claro que ainda falta velocidade máxima, mas a Yamaha já está trabalhando nisso, então não estamos preocupados".

Pramac bike detail Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Yamaha completou várias participações como wildcard com seu protótipo V4 no final do ano passado, mas o piloto de testes Augusto Fernandez não conseguiu explorar o potencial da moto, pois o motor teve que ser operado em ‘modo seguro’.

Mesmo em Sepang, os pilotos da Yamaha não puderam testar livremente a nova M1, com a falta de peças sobressalentes e motores de reposição limitando suas voltas.

“Como você pode imaginar, tudo é novo e não temos muitas peças", explicou Meregalli. "Já sabíamos quando chegamos aqui que teríamos que administrar esses dois testes, Sepang e Buriram, com o mesmo material. Então, tínhamos exatamente a quilometragem [números] para cada teste. [Em Sepang], sabíamos quantas voltas poderíamos fazer, apenas porque queríamos ter certeza de que seríamos capazes de fazer o próximo teste em Buriram".

Apesar dessas limitações, a Yamaha conseguiu completar em grande parte seu programa em Sepang, auxiliada pela quilometragem adicional que obteve durante o teste de pré-temporada da semana anterior como fabricante do Grupo D do sistema de concessões.

A marca japonesa agora está trabalhando em uma especificação atualizada do motor para aumentar seu desempenho em linha reta, mas ainda não está claro quando ela poderá ser introduzida.

"Foi um teste produtivo", disse Meregalli. “Conseguimos avaliar a maioria das peças que planejamos. Selecionamos aquelas que foram os principais focos deste teste, como o chassi, o braço oscilante e a aerodinâmica. O que não tivemos tempo de fazer foi ajustar os acertos, o que, claro, vamos adiar para o teste em Buriram".

