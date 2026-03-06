MotoGP: Yamaha não terá atualizações no motor até GP da França, afirma Quartararo

Fabio Quartararo afirma que é improvável que a Yamaha consiga lançar uma versão atualizada do motor V4 antes do GP da França de MotoGP, em maio.

O GP da Tailândia do último fim de semana expôs o déficit de velocidade em linha reta da Yamaha em 2026, com Quartararo rodando 6,5 km/h mais lento que as motos mais rápidas em Buriram, enquanto os outros pilotos da M1 perderam ainda mais velocidade na medição do radar (speed trap).

Desde os testes de pré-temporada tem havido especulações sobre a possibilidade de a fabricante japonesa introduzir uma atualização antecipada do motor para melhorar o desempenho de 2026, embora nenhum cronograma claro tenha sido divulgado.

Falando em Buriram no último fim de semana, Quartararo indicou que os pilotos da Yamaha ainda terão que continuar com o motor atual por alguns meses: “Não sei quando será, mas sei que pelo menos em Le Mans não teremos um novo motor. Não tenho 100% de certeza, mas para o Brasil, EUA e Catar, não teremos nenhum".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A Yamaha desenvolveu, efetivamente, um projeto totalmente novo em torno do novo motor V4, um grande empreendimento que a deixou tentando recuperar o atraso no último ano do ciclo atual de regras. Ela foi forçada a limitar a quilometragem do motor durante os testes de fevereiro, enquanto uma questão de segurança também a impediu de participar de um dia inteiro de corridas em Sepang.

Embora o motor V4 continue sendo o ponto fraco mais visível, a fabricante sediada em Iwata também precisará encontrar ganhos em outras áreas da moto para alcançar a concorrência. O chefe da Yamaha na MotoGP, Paolo Pavesio, foi menos comprometedor quanto ao cronograma de atualizações em 2026, seja no motor ou em outros aspectos, mas insistiu que há espaço para extrair mais velocidade do pacote atual.

“É verdade que somos julgados pelo tempo e pelo resultado na pista”, disse Pavesio. “Mas a moto mudou muito desde a primeira wildcard do ano passado em Misano. Acho que já estamos no terceiro chassi e braço oscilante e estamos planejando com base no entendimento desse material. Às vezes, não se trata apenas de colocar um material completamente novo. Ainda estamos encontrando o pacote básico e, com ele, podemos começar a trabalhar de uma forma um pouco mais consistente".

“O motor é um pouco diferente, porque você o mede em um banco de testes. Sabemos que ainda precisamos buscar mais potência, temos um plano. Observando a velocidade máxima, espero que nas próximas corridas vocês vejam que podemos encontrar o compromisso correto entre desempenho e confiabilidade. Essa é a parte complicada", continuou.

“Mas, novamente, é a mesma coisa para todos. Não estou dizendo que é especificamente difícil para nós. A dificuldade extra para nós é que esta é uma configuração de motor completamente nova, que estamos aprendendo", concluiu Pavesio.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!