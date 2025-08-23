Na última quinta-feira, dia de mídia do GP da Hungria, Jack Miller não escondeu a frustração por ainda não ter recebido uma confirmação da Yamaha sobre a renovação de seu contrato para o ano que vem na MotoGP. O australiano chegou a dizer que já tinha "tido bastante paciência" com a equipe e que tem outras opções. Agora, o chefe da Yamaha, Paolo Pavesio, esclareceu o posicionamento do time sobre a situação de Miller.

Vale lembrar que a Yamaha já assinou com o campeão do Mundial de Superbike, Toprak Razgatlioglu, para competir pela Pramac em 2026, o que significa que um dos atuais pilotos - ou Miller ou Miguel Oliveira (que também não tem garantia de permanência para o ano que vem)- tem que sair do time. Além disso, a marca também está de olho no mercado de pilotos, pensando em nomes como Diogo Moreira e Manu González, atual líder da Moto2.

A indignação de Miller

Perguntado sobre seu futuro, o australiano foi sincero, dizendo que o palpite do repórter seria "tão bom quanto o dele": "No que diz respeito à estratégia da Yamaha, ao que eles planejam fazer... Mas eu tenho opções e vou seguir em frente com outras alternativas se a decisão não vier logo", revelou.

"Já fui mais paciente do que o necessário. Se me querem, me querem. Se não querem, não querem. É simples assim", desabafou. Perguntado se estava se sentindo 'indesejado', respondeu que sim: "Quanto mais o tempo passa, sim, me sinto desse jeito. Com certeza. Ainda mais com tantos nomes aparecendo na lista. Eu estava ansioso para desenvolver o motor V4 e trabalhar com eles de perto, tentando ajudar".

"Sinto que tenho muita informação para oferecer, muito a contribuir, e que posso ajudar em um projeto como esse. Mas, se eles não enxergam valor nisso, então eu entendo — e vou seguir em frente, fazer outra coisa", concluiu.

A resposta da Yamaha

Em entrevista ao site The Race, Pavesio esclareceu que a demora no anúncio dos pilotos do ano que vem está acontecendo devido a ponderações dentro da equipe sobre focar em um novato para 2026 ou manter a experiência na Pramac, diante da provável introdução do novo motor V4.

"O próximo ano será muito especial, em que esperamos ter uma moto totalmente nova, com uma configuração de motor com a qual nossos pilotos — os pilotos oficiais da equipe Monster — não têm muita experiência. Um novato, claro, também não teria", disse.

"Os novatos podem, talvez, trazer velocidade bruta, já vimos isso acontecer, então é uma combinação de fatores, e uma decisão precisa ser tomada,” continuou Pavesio. “A responsabilidade é nossa, isso está muito claro. Estamos chegando perto".

"É verdade que pretendíamos tomar uma decisão mais rápida, mas no fim queremos tomar uma decisão sábia. Estamos chegando muito perto e, assim que estivermos prontos, vamos anunciar. Uma coisa que gostaria de destacar é que sempre fomos bastante transparentes com nossos pilotos, com aqueles que estão conosco. Entendo que todos gostariam de uma resposta rápida. Entendo toda a dinâmica, e estamos apenas tentando fazer o nosso melhor", explicou.

Comentando as falas de Miller, o chefe da Yamaha disse que "entende a frustração" e que os dois "têm uma relação muito boa", além de garantir que o australiano sabe que está sendo considerado para permanecer com a equipe.

"Gosto muito dele como pessoa, não o conhecia antes. Entendo a frustração pessoal, e também ouvi a gravação das entrevistas. Acho que temos uma relação muito boa pessoalmente e, como fabricante, isso também fica claro com o Jack participando da equipe das 8 Horas de Suzuka e fazendo um trabalho muito bom, o que para a Yamaha é algo muito especial", declarou. Ele sabe que está sendo considerado com muita seriedade. Ele sabe disso".

