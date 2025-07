MotoGP: Yamaha revela "meta clara" com motor V4 para 2026

O chefe da Yamaha, Paolo Pavesio, confirmou que há uma "meta clara" para o fabricante correr com seu novo motor V4 na MotoGP em 2026.

A equipe japonesa - a única que atualmente corre com um motor de quatro cilindros em linha nas corridas de MotoGP - vem desenvolvendo o V4 nos bastidores desde o ano passado. O motor e a motocicleta estão em conformidade com o conjunto de regras atual, que termina após 2026.

Esse projeto é, portanto, adicional ao da preparação de uma nova Yamaha para 2027, quando todos os fabricantes terão de produzir algo diferente para se adequar às 850 cilindradas.

Falando no GP da Alemanha no sábado, Pavesio disse que a meta era que a V4 com "especificações atuais" corresse no próximo ano.

Embora ele tenha admitido que não era de forma alguma garantido que a Yamaha atingiria essa meta, ele explicou que o projeto V4 provaria ser um investimento que valeria a pena para 2027 de qualquer maneira.

"Temos que mudar para essa nova configuração de motor para 2027, com certeza", disse ele. "De certa forma, esse é um mundo um pouco desconhecido. A moto está mudando, o equilíbrio da moto está mudando, então você precisa aprender coisas".

"É por isso que decidimos antecipar o esforço e talvez construir uma moto para [apenas] um ano... porque ainda não temos certeza de que correremos em 2026 com a nova máquina com V4 - mesmo que essa seja claramente a meta".

Paolo Pavesio, Diretor Geral da Yamaha Racing, Lin Jarvis Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Precisamos começar a coletar novas informações e aprender um novo tipo de configuração, olhando para 2027, mas já potencialmente começando em 2026. É por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo".

"É um momento incrivelmente desafiador, mas também empolgante. Tentamos fazer o máximo que podemos com a moto atual para torná-la mais competitiva. Acho que, como dissemos, já vimos um claro aumento de desempenho".

"Estamos desenvolvendo uma moto para 2026 e também estamos trabalhando paralelamente na moto para 2027. É complexo, é empolgante, mas também é necessário se quisermos voltar para onde queremos estar".

Embora a moto V4 só tenha sido pilotada pelos pilotos de teste da Yamaha até agora, Fabio Quartararo deve experimentá-la em setembro.

Seu companheiro de equipe, Alex Rins, viu a moto em ação pela primeira vez em um teste em Brno na semana passada, relatando que ela atingiu um nível cerca de dois segundos por volta mais lento do que a moto atual.

