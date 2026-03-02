Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3

Fórmula 1
GP da Austrália
GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3

MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"

ANÁLISE F1: Intervenção da FIA nos motores é justa para Mercedes e rivais?

Fórmula 1
GP da Austrália
ANÁLISE F1: Intervenção da FIA nos motores é justa para Mercedes e rivais?

Ex-F1 vê 2026 como possível retorno de Hamilton ao topo

Fórmula 1
Ex-F1 vê 2026 como possível retorno de Hamilton ao topo

Entenda como conflito entre Irã, EUA e Israel está impactando F1 e WEC

Fórmula 1
GP da Austrália
Entenda como conflito entre Irã, EUA e Israel está impactando F1 e WEC

MotoGP: Capacete impactou abertura da temporada 2026 de Moreira e outros; entenda

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Capacete impactou abertura da temporada 2026 de Moreira e outros; entenda
Reações
MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

Paolo Pavesio assumiu a responsabilidade de explicar para a imprensa o resultado ruim em Buriram

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Por mais que o resultado da Yamaha no GP da Tailândia de MotoGP, em que os quatro representantes terminaram entre os cinco últimos, fosse previsível desde o início, o nível de irritação dos pilotos levou o chefe Paolo Pavesio a tomar uma decisão sem precedentes. O italiano impediu que Fabio Quartararo, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu e Jack Milller falassem com a imprensa após a corrida, e ele mesmo foi dar explicações à mídia. 

Leia também:

“Neste momento, acho que é correto que seja eu a explicar onde estamos”, começou o executivo, que desde o ano passado substitui o britânico Lin Jarvis. “Estamos em um ponto em que vemos a diferença que nos separa dos mais rápidos e temos uma montanha a escalar”.

“Nossos pilotos estão dando 110%, a empresa também, e continuaremos fazendo isso. Não será de um dia para o outro, não há mágica. Cada vez que saímos para a pista, descobrimos coisas. Graças às concessões, podemos trabalhar muito com nossa moto”, falou. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

O melhor classificado em Buriram foi Quartararo, em 14º lugar, a quase 31 segundos do vencedor, o que significa que perdeu mais de um segundo em cada uma das 26 voltas completadas. Tanto o francês (2 pontos) quanto Rins (1), que terminou em 15º, conseguiram pontuar porque três pilotos que estavam à frente, Marc Márquez, Joan Mir e Álex Márquez, não terminaram a corrida.

Por enquanto, a Yamaha vai usar o que tem nas próximas corridas (Brasil, Estados Unidos e Catar), já que o próprio Pavesio informou que “chegarão peças novas importantes, que serão incorporadas na Europa”, a partir do GP da Espanha, no final de abril.

“Sabíamos que no início perderíamos algum tempo em uma única volta. No ano passado estávamos em um nível muito alto e compreendemos que iríamos sacrificar isso para obter uma maior consistência na corrida. Diria que o sábado não foi ruim, a diferença entre o vencedor e a primeira Yamaha foi exatamente a mesma do ano passado, para um projeto que está apenas começando. Na corrida principal, claramente sofremos um pouco mais”, admitiu.

Silêncio da mídia sobre pilotos

Pavesio justificou a ausência dos pilotos diante da mídia, explicando que entende a frustração. “Acho que é difícil para todos emocionalmente porque, obviamente, os pilotos são aqueles que todos esperam durante o fim de semana, são os mais expostos”, disse. “Mas também há pessoas da base que trabalham dia e noite há muitos meses”.

Paolo Pavesio, Director General de Yamaha Motor Racing

Paolo Pavesio, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing

Foto de: Alexander Trienitz

Por coincidência ou não, o chefe da Yamaha, que não costuma viajar para as corridas, esteve neste fim de semana em Buriram, onde precisamente se negociava a assinatura do novo contrato dos fabricantes com a Dorna para o período 2027-2031.

“Nosso presidente veio do Japão este fim de semana. Ele está aqui e poderíamos pensar que ele veio para supervisionar as coisas. Não, ele simplesmente veio para dizer que contamos com o apoio total e inabalável da 'empresa-mãe' e que estamos comprometidos em encontrar a fórmula adequada para este projeto, para que a Yamaha volte ao nível que desejamos, mas nada é garantido em comparação com o passado, e isso é algo que entendemos profundamente. Temos que trabalhar. Trabalhar duro e de uma maneira nova”, concluiu Pavesio.

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

Principais comentários

Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP - Troca do GP da Austrália para Adelaide divide pilotos: "Por que eliminar sua melhor pista?"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Troca do GP da Austrália para Adelaide divide pilotos: "Por que eliminar sua melhor pista?"

MotoGP: Aprilia tenta convencer Bagnaia a se juntar ao time em 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Aprilia tenta convencer Bagnaia a se juntar ao time em 2027

MotoGP: Ducati manterá motor "90% igual" ao de 2024 até fim deste ano

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati manterá motor "90% igual" ao de 2024 até fim deste ano
Mais de
Jack Miller

ANÁLISE: Qual o tamanho do "problema" da Yamaha a uma semana do início da temporada na MotoGP?

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE: Qual o tamanho do "problema" da Yamaha a uma semana do início da temporada na MotoGP?

MotoGP: Yamaha interrompe atividades em Sepang após identificar problema no motor e não descarta "Plano B" para 2026

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
MotoGP: Yamaha interrompe atividades em Sepang após identificar problema no motor e não descarta "Plano B" para 2026

MotoGP: Pramac Yamaha é a primeira equipe a revelar moto de 2026; veja

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Pramac Yamaha é a primeira equipe a revelar moto de 2026; veja
Mais de
Pramac Racing

MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026

Moreira e Razgatlioglu: As atrações do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Moreira e Razgatlioglu: As atrações do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

Últimas notícias

GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3

Fórmula 1
GP da Austrália
GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3

MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

MotoGP
GP da Tailândia
MotoGP - Bagnaia: "Aprilia deu um passo à frente e Ducati um para trás"

F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Ferrari fica surpreso com reclamações sobre largadas em 2026: "Isso já era conhecido há muito tempo"