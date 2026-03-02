MotoGP: Yamaha "tem montanha para escalar", diz chefe de equipe

Por mais que o resultado da Yamaha no GP da Tailândia de MotoGP, em que os quatro representantes terminaram entre os cinco últimos, fosse previsível desde o início, o nível de irritação dos pilotos levou o chefe Paolo Pavesio a tomar uma decisão sem precedentes. O italiano impediu que Fabio Quartararo, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu e Jack Milller falassem com a imprensa após a corrida, e ele mesmo foi dar explicações à mídia.

“Neste momento, acho que é correto que seja eu a explicar onde estamos”, começou o executivo, que desde o ano passado substitui o britânico Lin Jarvis. “Estamos em um ponto em que vemos a diferença que nos separa dos mais rápidos e temos uma montanha a escalar”.

“Nossos pilotos estão dando 110%, a empresa também, e continuaremos fazendo isso. Não será de um dia para o outro, não há mágica. Cada vez que saímos para a pista, descobrimos coisas. Graças às concessões, podemos trabalhar muito com nossa moto”, falou.

O melhor classificado em Buriram foi Quartararo, em 14º lugar, a quase 31 segundos do vencedor, o que significa que perdeu mais de um segundo em cada uma das 26 voltas completadas. Tanto o francês (2 pontos) quanto Rins (1), que terminou em 15º, conseguiram pontuar porque três pilotos que estavam à frente, Marc Márquez, Joan Mir e Álex Márquez, não terminaram a corrida.

Por enquanto, a Yamaha vai usar o que tem nas próximas corridas (Brasil, Estados Unidos e Catar), já que o próprio Pavesio informou que “chegarão peças novas importantes, que serão incorporadas na Europa”, a partir do GP da Espanha, no final de abril.

“Sabíamos que no início perderíamos algum tempo em uma única volta. No ano passado estávamos em um nível muito alto e compreendemos que iríamos sacrificar isso para obter uma maior consistência na corrida. Diria que o sábado não foi ruim, a diferença entre o vencedor e a primeira Yamaha foi exatamente a mesma do ano passado, para um projeto que está apenas começando. Na corrida principal, claramente sofremos um pouco mais”, admitiu.

Silêncio da mídia sobre pilotos

Pavesio justificou a ausência dos pilotos diante da mídia, explicando que entende a frustração. “Acho que é difícil para todos emocionalmente porque, obviamente, os pilotos são aqueles que todos esperam durante o fim de semana, são os mais expostos”, disse. “Mas também há pessoas da base que trabalham dia e noite há muitos meses”.

Por coincidência ou não, o chefe da Yamaha, que não costuma viajar para as corridas, esteve neste fim de semana em Buriram, onde precisamente se negociava a assinatura do novo contrato dos fabricantes com a Dorna para o período 2027-2031.

“Nosso presidente veio do Japão este fim de semana. Ele está aqui e poderíamos pensar que ele veio para supervisionar as coisas. Não, ele simplesmente veio para dizer que contamos com o apoio total e inabalável da 'empresa-mãe' e que estamos comprometidos em encontrar a fórmula adequada para este projeto, para que a Yamaha volte ao nível que desejamos, mas nada é garantido em comparação com o passado, e isso é algo que entendemos profundamente. Temos que trabalhar. Trabalhar duro e de uma maneira nova”, concluiu Pavesio.

