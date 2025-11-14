MotoGP: Yamaha terá moto V4 com novo chassi em Valência

A Yamaha testará um novo chassi da moto equipada com o motor V4 no GP de Valência de MotoGP, que encerra a temporada neste fim de semana.

Ao fazer isso, o fabricante japonês parece ter respondido às observações do piloto de desenvolvimento da máquina com V4, Augusto Fernández, na última corrida da moto na Malásia.

Valência será a terceira participação da V4 como wildcard em 2025, bem como o palco de um teste vital na terça-feira da próxima semana (18). Nesse teste, todos os quatro pilotos da Yamaha de 2026 - incluindo o novato Toprak Razgatlioglu - experimentarão a mais recente moto V4.

Fernández confirmou na quinta-feira que o chassi é tão novo que nem sequer rodou no teste privado da Yamaha há alguns dias em Aragón, onde ele e Razgatlioglu pilotaram a versão anterior da V4. Ele estava esperançoso de que representaria a primeira resposta séria aos problemas que a moto enfrentou em sua estreia em Misano, em setembro.

"Esse chassi é a primeira resposta que temos para os problemas que tivemos [em Misano]", disse Fernandez. "Portanto, esperamos que seja a correta".

"A coisa mais importante a ser testada neste fim de semana é isso. Também para desenvolver os próximos passos para [o teste de Sepang] no próximo ano. Para entender a direção a ser tomada. Espero que isso possa ajudar".

Toprak Razgatlioglu, Andrea Dovizioso, Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha

Fernández disse que esperava uma exibição mais competitiva em Valência do que na Malásia, mesmo que este ainda seja, em essência, mais um fim de semana de testes para a motocicleta. Embora o motor V4 ainda funcione em "modo de segurança", isso será menos custoso no circuito apertado.

"O motor é o mesmo, então isso será um problema. Mas em Valência talvez possamos nos defender um pouco melhor do que na Malásia, com certeza. E podemos ter... não um fim de semana competitivo, mas um fim de semana que eu possa aproveitar um pouco mais do que na Malásia, pelo menos".

Um problema que Fernández disse que esperava que fosse resolvido agora era uma mudança drástica no comportamento da motocicleta quando os pneus perdiam desempenho. Ele disse que esse era um problema que ia além do mero desgaste.

"Assim que o pneu afunda um pouco, a moto fica completamente diferente. É a própria motocicleta. Assim que ela afunda um pouco e você tem outro tipo de força no quadro, ela se comporta de forma diferente. Portanto, precisamos ajustar [isso].

Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Isso é algo que talvez o quadro possa [ajudar], mas também [outras] coisas, em termos de eletrônica e tudo mais".

Após o teste em grupo de terça-feira (18), a Yamaha planeja mais um dia de testes privados em Valência na quarta-feira (19).

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!