Em 1º de julho de 1955, a divisão de motocicletas da Yamaha foi fundada, ou seja, na próxima semana, essa divisão da marca comemora o 70º aniversário. A empresa celebrará isso no GP da Holanda deste fim de semana: tanto a equipe de fábrica de Fabio Quartararo e Álex Rins quanto a equipe satélite Pramac de Jack Miller e Miguel Oliveira apresentarão uma pintura especial durante a corrida de domingo da MotoGP.

As cores habituais da Monster Energy de um lado e da Prima e da Pramac do outro serão trocadas por uma pintura predominantemente branca, à qual foram adicionados alguns detalhes em vermelho e preto. A pintura usada pelas equipes Yamaha em Assen é baseada nas cores usadas pela equipe de fábrica da Yamaha no World Superbike em 1999.

Para completar o visual, os pilotos também receberão sapatos, macacões e capacetes combinando. A inspiração foi tirada de Noriyuki Haga, que venceu uma corrida do World Superbike em nome da Yamaha em 1999, a caminho do sétimo lugar no campeonato.

A Yamaha YZF-R7 na qual se baseia a pintura para o TT Assen. Foto de: Yamaha MotoGP

"O dia 1º de julho é conhecido como 'Dia da Yamaha' e é o dia da fundação da Yamaha Motor - um momento que celebramos com orgulho todos os anos. Este ano, esse momento é ainda mais importante, pois marcamos o 70º aniversário da Yamaha. Esse é um marco especial em nossa jornada", afirmou Paolo Pavesio, chefe da divisão de MotoGP da marca. "Para dar início à celebração da história da Yamaha nas corridas, a empresa escolheu Assen como o local onde as duas equipes de MotoGP prestarão homenagem especial a um capítulo lendário da história da Yamaha".

O chefe de equipe Paolo Campinoti, da Pramac Racing, considera uma honra para a Yamaha envolver seu time no tributo, apesar do fato de que a colaboração com o fabricante japonês só começou nesta temporada. "Nossa aventura com a Yamaha começou há apenas alguns meses, mas desde o início a atmosfera e a cooperação têm sido excelentes", diz Campinoti. "Há uma sinergia e um intercâmbio constantes entre a Pramac e a Yamaha, e agora estamos vendo os primeiros resultados positivos. O fato de vermos quatro YZR-M1s na pista neste fim de semana com a mesma bela pintura reflete perfeitamente a força que nos une à Yamaha Motor".

