O GP da França foi agitado na MotoGP, com Fabio Quartararo na pole e Marc Márquez logo em sua cola, a corrida foi marcada por muita disputa e troca de posições. A etapa foi marcada por chuva e a largada foi adiada para os pilotos trocarem suas motos.

Alguns competidores retornaram duas vezes para os boxes para trocar de moto, isso porque a chuva começou a ficar mais fraca. Na largada, Márquez tomou a liderança de Quartararo, mas logo recebeu o 'x'.

Pecco Bagnaia, Joan Mir e Enea Bastianini caíram logo no início da prova. O piloto da Ducati retornou correndo para os boxes e trocou de moto para conseguir retornar para a corrida.

No 'pega' da frente, Álex Márquez conseguiu superar o irmão. Por conta da segunda troca de motos antes da largada, todos os pilotos foram punidos com dupla volta longa, e, assim, Álex assumiu a ponta, enquanto Quartararo caia para quarto.

Mais da metade do grid de frente foi punido com dupla volta longa e, por isso, não dava para definir o resultado da corrida já nas primeiras voltas. Quartararo e Brad Binder, que não estavam com pneus de chuva, foram para o chão, o piloto francês não conseguiu terminar a corrida.

Com a chuva apertando, alguns pilotos decidiram fazer mais uma parada para trocarem suas motos, visando pelo menos terminar a corrida. O caos se instalou e deu a chance dos pilotos que continuaram com pneus de chuva de ficarem à frente dos rivais.

Johann Zarco assumiu a liderança, abrindo mais de oito segundos de vantagem para Marc Márquez, que tinha Álex em sua cola, querendo retomar a liderança do campeonato.

Faltando cinco voltas, Álex Márquez sofreu um acidente sozinho por conta da chuva, mas conseguiu retornar em sexto, perdendo o pódio para Pedro Acosta. Porém, duas voltas depois, na Curva 11, o espanhol voltou a cair e saiu escorregando até a área de escape, abandonando a corrida.

Na última volta, Zarco conseguiu colocar sua vantagem em 20 segundos para Marc Márquez, que cruzou como segundo, com Fermín Aldeguer em terceiro.

Com isso, o hexacampeão da MotoGP da Ducati reassume a liderança do campeonato, conseguindo abrir diferença de 22 pontos para o irmão.

