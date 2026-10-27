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MotoGP: Zarco diz que Moreira "merece" promoção para HRC e afirma que decisão da Honda foi "a mais segura"

Francês segue na LCR em 2027, tendo como companheiro outro estreante, o colombiano David Alonso

Redação Motorsport.com
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Johann Zarco, Team LCR Honda, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Para Johann Zarco, a Honda acerta ao colocar Diogo Moreira ao lado de Fabio Quartararo na equipe de fábrica da marca japonesa a partir da temporada 2027 da MotoGP, rasgando elogios ao seu companheiro de LCR.

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“Sim, ele merece. A equipe de fábrica precisa de dois pilotos de ponta, e Diogo é um deles”, explica Zarco. Do seu ponto de vista, não seria inaceitável colocar um estreante como David Alonso ao lado de Quartararo. 

O francês, no entanto, presume que o campeão de 2021 assumirá um papel de liderança na equipe de fábrica. Portanto, ele acredita que um piloto já familiarizado com a moto seria uma opção melhor: "É a escolha mais segura levar Diogo e não David. David é novo nesta categoria e ainda tem muito a aprender".

Moreira já traz consigo experiência com a moto da Honda e as exigências da categoria principal. Zarco acredita que isso pode se traduzir em um desempenho geral positivo para a equipe.

O piloto da LCR também destaca as mudanças técnicas que virão com o novo regulamento para 2027. Na opinião dele, a transição para a próxima geração de motos da MotoGP poderá facilitar a adaptação dos pilotos da Moto2 em comparação com a era anterior.

"Acredito que os pilotos da Moto2 se adaptarão mais facilmente à nova moto da MotoGP graças ao novo regulamento", diz Zarco. No entanto, ele acredita que faz mais sentido trabalhar com dois pilotos que já têm experiência na categoria principal, em vez de apostar em um estreante completo na equipe de fábrica.

Ele considera, portanto, a LCR Honda o lugar certo para o desenvolvimento futuro de Alonso. "Você garante um resultado geral melhor se tiver dois pilotos que já conhecem a MotoGP, em vez de depender de um novato, mesmo que ele seja bom. O lugar certo para David aprender é a LCR", disse o francês.

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