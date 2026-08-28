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MotoGP: Zarco e Aldeguer recebem 'ok médico' para GP de Aragón

Francês da LCR Honda e espanhol da Gresini Ducati agora podem voltar a participar de sessões de pista em MotorLand

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Depois de participarem do primeiro treino livre do GP de Aragón, Johann Zarco, francês da LCR Honda e companheiro de equipe de Diogo Moreira, e Fermín Aldeguer, espanhol da Gresini Ducati, receberam o 'ok médico' da categoria para correr no restante do final de semana na Espanha.

O editor recomenda:

No TL1 de MotorLand, Zarco terminou na 11ª colocação, com tempo de 1min48s649, enquanto Aldeguer terminou em nono, marcando 1min48s498.

Zarco sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante uma queda na relargada do GP da Catalunha, em maio. Sua perna ficou presa entre a roda e o escapamento da moto de Pecco Bagnaia. Ele sofreu lesões no menisco e na tíbia, e principalmente nos ligamentos do joelho, mas acabou conseguindo evitar a cirurgia.

Desde então, o piloto francês passou por uma recuperação complexa, mas sem passar por procedimentos cirúrgicos. O veterano Cal Crutchlow, que substituiu Zarco durante sua recuperação, permanece no paddock para entrar em ação, se necessário.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Já Aldeguer retorna às pistas depois de uma fratura na vértebra torácica sofrida em uma queda no GP da Holanda, disputado em Assen. 

A jovem promessa espanhola também confirmou, nesta quarta-feira (26), seu próximo passo na MotoGP: ele assumirá uma das motos da VR46 Ducati nas temporadas 2027 e 2028 da categoria rainha.

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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