MotoGP: Zarco é liberado para correr no TL1 do GP de Aragón

Johann Zarco, francês da LCR Honda e companheiro de equipe de Diogo Moreira, recebeu o 'ok médico' da MotoGP para voltar às pistas no primeiro treino livre do GP de Aragón, mas precisará passar por uma nova reavaliação médica após a sessão de abertura em MotorLand.

Zarco já havia sido considerado apto pelos seus médicos pessoais e também pela equipe, que havia anunciado que ele viajaria para a etapa espanhola da categoria rainha na semana passada.

Agora, o francês recebeu a liberação médica da categoria, apesar de ter permanecido por um longo período no centro médico nesta quinta-feira (27). Segundo a LCR, isso se deveu apenas a um “pequeno problema logístico”.

Zarco deverá passar por um novo exame após o TL1 na manhã de sexta-feira (28), o que é comum quando um piloto retorna após uma lesão grave e ainda não está 100% de sua capacidade física. Ele ainda precisa usar uma proteção no joelho, que tende a inchar devido ao esforço exigido pela posição de pilotagem na moto.

Zarco sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante uma queda na relargada do GP da Catalunha, em Montmelò. Sua perna ficou presa entre a roda e o escapamento da moto de Pecco Bagnaia. Ele sofreu lesões no menisco e na tíbia, e principalmente nos ligamentos do joelho, mas acabou conseguindo evitar a cirurgia.

Vale ressaltar que Fermín Aldeguer, que fraturou uma vértebra ao cair durante os treinos do GP da Holanda há dois meses, também precisa receber autorização médica para voltar à sua Ducati da equipe Gresini neste fim de semana.

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