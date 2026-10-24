MotoGP - Zarco explica abandono na sprint da Austrália: "Era perigoso continuar"

Johann Zarco afirmou que foi forçado a abandonar a corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP depois que um problema eletrônico tornou “perigoso” para ele continuar pilotando.

O piloto da LCR havia sido um dos destaques na classificação em Phillip Island, aproveitando as condições de pista molhada para avançar no Q1 antes de colocar sua Honda satélite na primeira fila, atrás das Ducatis de Marc Márquez e Álex Márquez.

No entanto, sua sprint durou apenas três voltas completas antes que ele fosse forçado a entrar nos boxes devido a problemas técnicos, encerrando prematuramente seu dia.

Em declarações após a corrida, o companheiro de equipe de Moreira explicou que um sensor defeituoso da caixa de câmbio fez com que ele não conseguisse mais ver em qual marcha estava no painel. Ele também apontou um problema eletrônico mais grave que afetou o comportamento da moto, tornando, no fim das contas, impossível para ele continuar.

“Azar”, disse ele, ao descrever seu abandono na sprint. “Tive um problema técnico. Tenho um sensor na caixa de câmbio que acho que quebrou porque a moto ficou fora de controle, eu não sabia em qual marcha estava".

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“A moto começou a apresentar um comportamento estranho em algumas curvas. Então percebi que não conseguia mais pilotar e que estava ficando até perigoso, porque, com essa moto potente, com a eletrônica e a caixa de câmbio sem saber em que marcha estava...".

“Não é um problema mecânico, foi um problema eletrônico. Não consegui competir. A moto já estava dando uma sensação estranha no controle de tração e também no freio motor, e quando percebi o que estava acontecendo, parei. Era simplesmente perigoso demais".

Zarco ocupava a terceira posição na primeira volta da sprint, perdendo uma posição para Jorge Martín, que largou bem, mas ultrapassando a Ducati satélite pilotada por Álex Márquez.

Ele ficou atrás de Márquez e Pedro Acosta na volta seguinte, mas ainda rodava confortavelmente entre os cinco primeiros quando foi forçado a reduzir a velocidade na quarta volta.

Com o abandono de Zarco, a ausência de Joan Mir durante todo o fim de semana devido a uma doença e a desistência de Luca Marini na manhã de sábado devido a um vírus, Diogo Moreira ficou como o único piloto da Honda na sprint.

O brasileiro da LCR cruzou a linha de chegada em nono lugar, mas foi promovido para o oitavo depois que Ai Ogura, da Trackhouse, recebeu uma penalidade de oito segundos por infração relacionada à pressão dos pneus.

Embora a sprint tenha ocorrido em pista seca, está prevista chuva forte em Phillip Island durante no domingo, quando Zarco e Moreira serão os únicos representantes da Honda em um grid reduzido de 18 motos na MotoGP.

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