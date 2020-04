Motores de equipes da MotoGP permanecem guardados no Catar

As garagens do circuito de Losail, no Catar, se tornaram o quartel general da MotoGP e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A FIM contratou uma empresa de segurança e outra de manutenção para controlar todas as caixas de equipamentos e separou as que contêm os motores das fábricas, que são rigorosamente controladas 24 horas por dia, sob condições ambientais ideais.

A Federação considera que as dúvidas de algumas equipes europeias em relação à vantagem que as fábricas no Japão têm, devido ao fato de poderem continuar trabalhando, enquanto que na Europa tiveram que fechar, devido ao Covid-19, "não têm base", explica um membro do departamento técnico da FIM ao Motorsport.com.

"Os motores estão sob custódia rigorosa e sob supervisão contínua no Catar", disse a mesma fonte.

“Durante a semana anterior ao GP - do qual a corrida de MotoGP foi cancelada - as equipes empacotaram todos os equipamentos em caixas” assegurou.

Alguns times empacotaram todo o material, mas enviaram uma caixa para a fábrica com motores que, como não estavam congelados, no papel, podiam continuar evoluindo.

"A princípio, a ideia é que, quando chegarmos ao primeiro circuito onde será realizada a corrida, as equipes só poderão usar os motores que estão nas caixas que agora estão no Catar e serão os que ficarão congelados", disse.

No caso hipotético em que uma equipe traga um motor para a primeira corrida de sua fábrica, a FIM o comparará com a unidade que agora está no Catar, para garantir que eles tenham as mesmas características técnicas.

Sob essa premissa, a Federação entrou em contato com todos os fabricantes para interromper o trabalho de desenvolvimento, uma vez que isso não lhes será útil, tanto na parte dos motores, quanto no pacote aerodinâmico.

Veja como o coronavírus tem alterado o calendário do esporte a motor pelo mundo