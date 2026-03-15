MotoGP adia GP do Catar por causa da guerra no Oriente Médio e reorganiza o calendário da temporada 2026; confira

Após a Fórmula 1 cancelar os GPs de Bahrein e Arábia Saudita, a MotoGP -- cujos donos são os mesmos da categoria de quatro rodas -- anunciou o adiamento do GP do Catar e a reorganização do calendário de 2026.

Inicialmente previsto para o fim de semana de 12 de abril, o GP do Catar será realizado no fim de semana de 8 de novembro. Com isso, o GP de Portugal e o GP de Valência acontecerão respectivamente nos dias 22 e 29 de novembro. O Motorsport.com mostra abaixo como fica o calendário completo deste ano:

Rodada Data Grande Prêmio 1 1º de março 2 22 de março 3 29 de março 4 26 de abril 5 10 de maio 6 17 de maio 7 31 de maio 8 7 de junho 9 21 de junho 10 28 de junho 11 12 de julho 12 9 de agosto 13 30 de agosto 14 13 de setembro 15 20 de setembro 16 4 de outubro 17 11 de outubro 18 25 de outubro 19 1º de novembro 20 8 de novembro 21 22 de novembro 22 29 de novembro

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