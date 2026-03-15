MotoGP adia GP do Catar por causa da guerra no Oriente Médio e reorganiza o calendário da temporada 2026; confira
Com isso, o GP de Portugal e o GP de Valência acontecerão respectivamente nos dias 22 e 29 de novembro; veja o calendário atualizado completo
Foto de: LAT Images
Após a Fórmula 1 cancelar os GPs de Bahrein e Arábia Saudita, a MotoGP -- cujos donos são os mesmos da categoria de quatro rodas -- anunciou o adiamento do GP do Catar e a reorganização do calendário de 2026.
Inicialmente previsto para o fim de semana de 12 de abril, o GP do Catar será realizado no fim de semana de 8 de novembro. Com isso, o GP de Portugal e o GP de Valência acontecerão respectivamente nos dias 22 e 29 de novembro. O Motorsport.com mostra abaixo como fica o calendário completo deste ano:
|Rodada
|Data
|Grande Prêmio
|1
|1º de março
|GP da Tailândia (Buriram)
|2
|22 de março
|GP do Brasil (Goiânia)
|3
|29 de março
|GP das Américas (Austin)
|4
|26 de abril
|GP da Espanha (Jerez)
|5
|10 de maio
|GP da França (Le Mans)
|6
|17 de maio
|GP da Catalunha (Barcelona)
|7
|31 de maio
|GP da Itália (Mugello)
|8
|7 de junho
|GP da Hungria (Balaton Park)
|9
|21 de junho
|GP da República Tcheca (Brno)
|10
|28 de junho
|GP da Holanda (Assen)
|11
|12 de julho
|GP da Alemanha (Sachsenring)
|12
|9 de agosto
|GP da Grã-Bretanha (Silverstone)
|13
|30 de agosto
|GP de Aragón (Motorland)
|14
|13 de setembro
|GP de San Marino e da Riviera de Rimini (Misano)
|15
|20 de setembro
|GP da Áustria (Red Bull Ring)
|16
|4 de outubro
|GP do Japão (Motegi)
|17
|11 de outubro
|GP da Indonésia (Mandalika)
|18
|25 de outubro
|GP da Austrália (Phillip Island)
|19
|1º de novembro
|GP da Malásia (Sepang)
|20
|8 de novembro
|GP do Catar (Losail)
|21
|22 de novembro
|GP de Portugal (Portimão)
|22
|29 de novembro
|GP de Valência (Ricardo Tormo)
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