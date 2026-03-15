MotoGP adia GP do Catar por causa da guerra no Oriente Médio e reorganiza o calendário da temporada 2026; confira

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Com isso, o GP de Portugal e o GP de Valência acontecerão respectivamente nos dias 22 e 29 de novembro; veja o calendário atualizado completo

Basile Davoine
Editado:
Atualização do calendário da MotoGP 2026: GP do Catar adiado, temporada prolongada por uma semana

Foto de: LAT Images

Após a Fórmula 1 cancelar os GPs de Bahrein e Arábia Saudita, a MotoGP -- cujos donos são os mesmos da categoria de quatro rodas -- anunciou o adiamento do GP do Catar e a reorganização do calendário de 2026.

O editor recomenda:

Inicialmente previsto para o fim de semana de 12 de abril, o GP do Catar será realizado no fim de semana de 8 de novembro. Com isso, o GP de Portugal e o GP de Valência acontecerão respectivamente nos dias 22 e 29 de novembro. O Motorsport.com mostra abaixo como fica o calendário completo deste ano:

Rodada Data Grande Prêmio
1 1º de março Tailândia GP da Tailândia (Buriram)
2 22 de março Brasil GP do Brasil (Goiânia)
3 29 de março Estados Unidos GP das Américas (Austin)
4 26 de abril Espanha GP da Espanha (Jerez)
5 10 de maio França GP da França (Le Mans)
6 17 de maio Catalunha GP da Catalunha (Barcelona)
7 31 de maio Itália GP da Itália (Mugello)
8 7 de junho Hungria GP da Hungria (Balaton Park)
9 21 de junho República Tcheca GP da República Tcheca (Brno)
10 28 de junho Países Baixos GP da Holanda (Assen)
11 12 de julho Alemanha GP da Alemanha (Sachsenring)
12 9 de agosto Reino Unido GP da Grã-Bretanha (Silverstone)
13 30 de agosto Aragão GP de Aragón (Motorland)
14 13 de setembro San Marino GP de San Marino e da Riviera de Rimini (Misano)
15 20 de setembro Áustria GP da Áustria (Red Bull Ring)
16 4 de outubro Japão GP do Japão (Motegi)
17 11 de outubro Indonésia GP da Indonésia (Mandalika)
18 25 de outubro Austrália GP da Austrália (Phillip Island)
19 1º de novembro Malásia GP da Malásia (Sepang)
20 8 de novembro Catar GP do Catar (Losail)
21 22 de novembro Portugal GP de Portugal (Portimão)
22 29 de novembro Comunidade Valenciana GP de Valência (Ricardo Tormo)

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

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