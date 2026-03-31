As obras no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, avançam a bom ritmo, com trabalhos realizados sete dias por semana e mais de 150 pessoas dedicadas às tarefas de remodelação do histórico circuito da capital argentina, que está sendo renovado para voltar ao patamar mais alto do automobilismo internacional, como a MotoGP e a Fórmula 1.

Sob a supervisão do Governo da Cidade de Buenos Aires, a AUSA, a construtora responsável pelas obras, está executando o plano de obras em coordenação com a Tilke Engineers & Architects, empresa responsável pela reforma do autódromo e que já realizou projetos semelhantes em circuitos de todo o mundo que recebem a F1 e o MotoGP.

As obras começaram em janeiro deste ano com a demolição do antigo edifício de boxes — construído para a último vez que a F1 foi à Argentina, em 1995 —, trabalhos de remoção da pista existente, bem como a demolição das arquibancadas para permitir a expansão do que será o novo traçado do circuito.

Obras no Autódromo de Buenos Aires para receber o MotoGP

O Motorsport.com visitou o local esta semana, onde já é possível observar as obras de construção das fundações da nova estrutura de boxes, que terá 265 metros de comprimento e 23 metros de largura.

Também estão em andamento os trabalhos em toda a extensão da pista que será utilizada pelo MotoGP, que terá extensão de 4.300 metros. A pista contará com uma inclinação de 7% na curva quatro e uma média geral entre 2% e 3%. A obra total do local inclui a movimento de 295.000 m³ de terra, dos quais 140.000 m³ correspondem à escavação.

Estima-se que as motos atinjam velocidades máximas superiores a 330 km/h, com uma média de volta de 185 km/h.

Obras no Autódromo de Buenos Aires para receber o MotoGP

Enquanto as obras avançam mais rápido do que o previsto nesta etapa, isso foi muito bem recebido durante a recente visita de Carmelo Ezpeleta, CEO do MotoGP Sports Entertainment Group, e de seu diretor esportivo, Carlos Ezpeleta, que percorreram o circuito no início da semana passada para se informarem sobre o andamento.

Estima-se que as obras estejam concluídas em dezembro, o que deixaria tempo suficiente para realizar todos os testes necessários com vistas a receber o Mundial de MotoGP entre o final de março e o início de abril do próximo ano.

De olho na F1

Enquanto o Autódromo Oscar e Juan Gálvez se prepara para receber novamente o Mundial de Motociclismo — algo que não ocorre em Buenos Aires desde 1999 —, todas as obras atuais também estão sendo coordenadas com um eventual retorno da F1 à capital argentina.

Segundo informações, 95% dos requisitos da MotoGP coincidem com os da F1. No entanto, a principal mudança estaria no alongamento da pista na zona da curva em S, o que elevaria seu comprimento para quase 5.000 metros.

Essa obra já está totalmente planejada e projetada para ser executada quando chegar a hora. Também está prevista uma ampliação do prédio dos boxes.

A exibição que Franco Colapinto realizará em abril pelas ruas de Buenos Aires deve servir como um indicador do sucesso que seria ter um GP na cidade e será, sem dúvida, uma imagem que as autoridades da cidade mostrarão às da F1 para demonstrar o potencial de uma corrida em solo argentino.

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