O GP da Argentina não manterá seu lugar no calendário da MotoGP em 2026. Isso foi confirmado pelos organizadores do evento sul-americano na sexta-feira (11), precisamente em um dia em que os olhos do motociclismo estavam em Sachsenring, onde a 11ª rodada da atual temporada, o GP da Alemanha, está sendo realizada.

Os organizadores da corrida argentina, OSD Group, divulgaram um comunicado em suas redes sociais juntamente com a promotora do campeonato mundial, Dorna, confirmando que não haverá corridas em Termas de Río Hondo no próximo ano. Relembrando que a categoria rainha deixou de visitar o circuito em 2024, devido à política de cortes de gastos do presidente Javier Milei.

"É com profundo pesar que somos forçados a confirmar que em 2026 o Campeonato Mundial de MotoGP não terá seu GP na Argentina, mais [especificamente] no Circuito Termas de Río Hondo", começou o comunicado. "Depois de da bem-sucedida edição de 2025 e após inúmeras conversas realizadas nos últimos meses com a Dorna Sports e a Província de Santiago del Estero, com quem analisamos todas as alternativas possíveis, essa decisão foi tomada".

"Gostaríamos de agradecer à Dorna Sports por seu tempo e disposição para avaliar diferentes oportunidades, bem como à Província de Santiago del Estero, que ano após ano trabalhou com o mais alto profissionalismo para oferecer o melhor evento possível".

"Também gostaríamos de agradecer às autoridades do belo e único Autódromo Termas de Río Hondo pelo compromisso e esforço incansável que demonstraram ao longo dos anos para tornar o MotoGP uma realidade na Argentina."

Os organizadores já estão pensando em um possível retorno para a temporada de 2027. Para isso, poderia haver diferentes opções além de Termas, como o Autódromo de Buenos Aires, uma pista cujas obras foram visitadas recentemente por Carlos Ezpeleta, Diretor Esportivo da MotoGP.

"Graças ao público nacional e internacional, cuja paixão transformou cada edição do GP da Argentina de MotoGP em Termas de Río Hondo em muito mais do que apenas uma corrida de motocicletas. Obrigado às marcas que confiaram no evento como uma ferramenta para entrar em contato com essa paixão que é o motociclismo. Esperamos poder voltar em 2027".

A Dorna também disse algumas palavras nesta declaração pública: "Gostaríamos de agradecer à Província de Santiago del Estero por seu apoio ao MotoGP e sua grande hospitalidade durante todos esses anos. Não apenas para a família MotoGP, mas também para os grandes fãs que viajaram todos os anos com tanta paixão para Termas de Río Hondo".

"Foi um orgulho fazer parte desse projeto e ver o crescimento não apenas do evento, mas também o efeito positivo do MotoGP na região e no país. Obrigado a todos os fãs por tornarem o GP inesquecível a cada ano. Além do Governo da Província de Santiago del Estero, agradecemos também ao promotor do evento, o GRUPO OSD, por todo o seu trabalho e esforço durante esse capítulo inesquecível do GP da República Argentina".

Esse golpe para o GP da Argentina acontece em um momento em que o Brasil voltará a sediar uma etapa da MotoGP, no circuito de Goiânia.

