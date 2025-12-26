'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

A MotoGP não é apenas a categoria de motovelocidade mais rápida do mundo, mas também um palco para grandes personalidades e seus apelidos, muitas vezes tão lendários quanto os pilotos e as corridas em si.

Por trás disso há mais do que somente a linguagem do pitlane: há histórias sobre as origens, o caráter, o estilo de pilotagem, a coragem ou simplesmente características particularmente memoráveis das estrelas sobre duas rodas.

Alguns nomes foram dados aos pilotos pelos fãs, outros pelos companheiros de equipe ou pela mídia. Alguns surgiram por acaso, através de um detalhe no capacete ou até mesmo de uma anedota de infância.

O apelido mais famoso é certamente o de Valentino Rossi, que fez de "The Doctor" uma verdadeira marca ao longo dos anos. No entanto, esse não é o único apelido do piloto italiano heptacampeão da MotoGP.

Em seus primeiros anos, ele deu a si mesmo o apelido de "Rossifumi" em referência ao seu grande ídolo Norifumi Abe. Mais tarde, ele se tornou "Il Dottore".

Mas outros pilotos também ficaram conhecidos por apelidos: Nicky Hayden era chamado de "Kentucky Kid". Enea Bastianini é a "Besta". Já Garry McCoy entrou para a história como o "Rei do Derrapamento"...

Cada apelido fornece uma pequena visão da personalidade de um piloto e explica por que eles são mais do que apenas atletas velozes para seus fãs. Na lista abaixo, o Motorsport.com relembra outras alcunhas de pilotos da classe rainha:

Marc Márquez - Formiga Atômica

Pedro Acosta - Tubarão

Jorge Martín - Martinator

Fabio Quartararo - El Diablo

Jack Miller - Thriller

Max Biaggi - O Corsário

Loris Capirossi -Capirex

Kenny Roberts - King Kenny

Mick Doohan - Mighty (Poderoso) Mick

Casey Stoner - Rolling Stoner

Randy Mamola - Mad Dog (Cachorro Louco)

Colin Edwards - Tornado do Texas

Dani Pedrosa - Pequeno Samurai

BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Watch:

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!