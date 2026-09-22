Para além dos pilotos, mercado de engenheiros também agita MotoGP 2027; entenda
Com uma grande mudança no grid para o próximo ano, chefes de equipe também acompanham as movimentações
A MotoGP 2027 promete uma grande revolução em diversas áreas. Enquanto os comentários principais focam nos pilotos (apenas cinco seguem nas mesmas vagas) e na nova moto (de 850cc com menos influência aerodinâmica), muitos não percebem que o paddock também se movimenta em outra área importante: o corpo técnico.
A reorganização agressiva entre os pilotos e a chegada das novas motos também forçam marcas e equipes a mexerem em seus departamentos de engenharia e de operação de pista. Embora as equipes de fábrica mantenham seus diretores técnicos, o paddock terá algumas promoções e transferências de destaque.
Provavelmente, a contratação mais chamativa será a chegada de Fabio Quartararo na equipe oficial da Honda, onde Cristhian Populin (ex-Ducati e KTM que trabalha atualmente com Luca Marini) buscará acelerar sua adaptação à moto da fabricante japonesa como seu chefe de equipe (crew chief em inglês, o responsável pelo lado da garagem de um determinado piloto).
Embora a Honda ainda não tenha anunciado qual piloto ocupará a outra vaga em sua equipe de fábrica, o Motorsport.com apurou que ambos os candidatos já sabem com quem irão trabalhar.
No caso de Diogo Moreira, o brasileiro trabalhará com Andrés Madrid, vindo da KTM, que assumirá o comando desse lado da equipe após um ano trabalhando com Klaus Nöhles. Já David Alonso terá ao seu lado Santi Hernández, braço direito de Marc Márquez durante seus anos de ouro na HRC, que trabalha hoje ao lado de Joan Mir. Johann Zarco, por sua vez, manterá seu time atual, liderado por David García.
Na Ducati, Márquez continuará ao lado de Marco Rigamonti, enquanto Pedro Acosta herdará a equipe de Pecco Bagnaia, com Cristian Gabarrini atuando como coordenador. Na VR46, Fermín Aldeguer trabalhará com Massimo Branchini, que encerrará a temporada atual ao lado de Fabio Di Giannantonio, enquanto Nicolò Bulega fará parceria com Matteo Flamigni.
Na Gresini, Joan Mir se reunirá novamente com Frankie Carchedi, com quem conquistou o título mundial de 2020 pela Suzuki, enquanto Dani Holgado fará sua estreia ao lado de Donatello Giovanotti, atual chefe de equipe de Álex Márquez.
Joan Mir, Honda HRC
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
A Aprilia voltará a confiar em Francesco Venturato para ajustar a moto de Marco Bezzecchi, enquanto Daniele Romagnoli receberá Pecco Bagnaia. A Trackhouse, por sua vez, continuará contando com Noé Herrera ao lado de Raúl Fernández e com Giovanni Mattarollo ao lado de Enea Bastianini.
Na Yamaha, David Muñoz assumirá a equipe de Jorge Martín quando o espanhol encerrar sua passagem pela Aprilia, enquanto Diego Gubellini supervisionará a chegada de Ai Ogura. A Pramac, por sua vez, manterá Alberto Giribuola ao lado de Toprak Razgatlioglu, em um ano crucial tanto para o piloto turco quanto para a marca, além de Giacomo Guidotti, que ajudará Izan Guevara a se adaptar à categoria rainha.
É na KTM que ocorrerão as maiores mudanças de cargo, com três dos quatro engenheiros assumindo novas funções. Na garagem da marca austríaca, Phil Marron receberá Alex Márquez, enquanto Manuel Cazeaux, uma figura intimamente ligada a Maverick Viñales, será promovido da Tech3 para a equipe de fábrica, a fim de trabalhar ao lado de Fabio Di Giannantonio.
Guenther Steiner, CEO da Tech3, optou por uma abordagem ousada, dando a dois engenheiros sua primeira oportunidade como chefes de equipe. Eneko Hernando, atualmente engenheiro de dados de Luca Marini na Honda, seguirá com o italiano, enquanto Francesco Munzone, ex-engenheiro da Suzuki que atualmente lidera o grupo de Adrián Huertas na Italtrans, na Moto2, trabalhará ao lado de Senna Agius.
FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F4 Brasil estreia em Brasília com argentino na liderança
Toque tira chance de vitória, mas Alfredinho Ibiapina carimba vaga nos playoffs da NASCAR Brasil
Stock Car: Cacá Bueno anuncia Sérgio Ramalho para disputa de etapa endurance em Brasília
Companheiro de Câmara na F2, Durksen completa primeiro teste da F1 com Mercedes em Portimão
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários