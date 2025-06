Ai Ogura sofreu um acidente no TL1 do GP da Inglaterra de MotoGP, em 23 de maio, e foi submetido a uma "cirurgia laparoscópica para reparar uma fratura na parte superior da tíbia direita, logo abaixo do joelho", explicou a nota emitida pelos médicos que trataram o piloto japonês da Trackhouse na ocasião.

Depois de viajar para Motorland, o piloto não passou nos exames médicos realizados pelo médico da MotoGP, Angel Charte, e foi declarado "inapto" para o GP de Aragón, há dois finais de semana.

Nesta terça-feira, Ogura tem outra visita a Charte e ao médico que o operou, Joan Carles Montllau, na Clínica Dexeus-Quirón, em Barcelona, para saber se ele pode voltar a Mugello neste fim de semana ou se deve continuar com o processo de reabilitação da perna direita, lesionada há 24 dias.

Manu Gonzalez fez sua estreia no teste de Aragon em uma moto Trackhouse Racing MotoGP. Foto de: Equipe Trackhouse Racing

Se for considerado apto a pilotar novamente, Ogura viajará para Mugello, onde passará pelo check-up obrigatório para qualquer retorno de lesão na quinta-feira. Caso contrário, a equipe Trackhouse será forçada a substituí-lo.

Com o piloto de testes da Aprilia Lorenzo Savadori já na disputa para substituir Jorge Martín na equipe da fábrica, seria necessário encontrar outro piloto adequado. O chefe da equipe, Davide Brivio recorreu a Danilo Petrucci.

Atualmente competindo no WorldSBK, o italiano pilota a Ducati da equipe Barni. Ele recebeu a aprovação da equipe e um traje foi preparado para ele, para que esteja pronto para pilotar a moto caso Ogura não possa correr na sexta-feira. O fato é que a natureza da lesão exige que o piloto japonês se recupere totalmente antes de retornar, já que novas fraturas podem ter consequências graves em termos de afastamento e causar sequelas físicas duradouras.

Danilo Petrucci correu o GP da França de 2024 com a Ducati, substituindo Bastianini. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Petrucci, de 34 anos, corre no WorldSBK há dois anos e acumula três vitórias. No último fim de semana, em Misano, conquistou um pódio e mais dois top-5 com a Ducati, enquanto ocupa o terceiro lugar no campeonato. A experiência na MotoGP abrange mais de uma década, incluindo a vitória no GP da Itália, há seis anos, em Mugello.

Ele deixou a categoria no final de 2021 e adquiriu experiência entre o Rally Dakar e o campeonato americano, antes ir para o WorldSBK. Ele também fez duas aparições na MotoGP, em 2022 com a Suzuki e em 2023 com a Ducati. Embora tenha corrido com ambas as marcas, bem como com a KTM, ele nunca pilotou a Aprilia RS-GP.

Uma reaproximação entre Trackhouse e Petrucci ocorreu na esperança de que ele pilotasse a Aprilia durante o teste pós-corrida em Aragón, o que acabou não sendo possível devido a problemas logísticos e permitiu que o piloto da Moto2, Manuel González, tivesse uma primeira experiência inesperada.

Para o GP de Mugello, no próximo fim de semana, já se sabe que Luca Marini estará ausente. Após um grave acidente durante um teste em Suzuka, o piloto de fábrica da Honda terá que ceder o lugar para Takaaki Nakagami, que retornou recentemente à Itália. Jorge Martín também está ausente, ainda se recuperando das lesões de abril.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!