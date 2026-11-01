Pilotos da MotoGP aumentam pressão em uma última tentativa de evitar GP do Catar
Motorsport.com apurou que a maioria dos competidores do Mundial enviou mais uma carta ao promotor do campeonato exigindo garantias de segurança
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
As tensões entre a maioria dos pilotos da MotoGP e os organizadores do campeonato atingiram novos patamares neste fim de semana no paddock de Sepang, com a viagem ao Catar se aproximando rapidamente e os competidores exigindo condições para os promotores da categoria.
A corrida do próximo domingo estava originalmente marcada para meados de abril, mas foi adiada após o início da guerra entre EUA, Israel e Irã.
Embora as hostilidades tenham diminuído em comparação com os primeiros meses do conflito, a instabilidade continua sendo uma preocupação em toda a região, e não se pode descartar a possibilidade de novos ataques nos próximos dias, especialmente com o presidente dos EUA, Donald Trump — que enfrenta as eleições de meio de mandato nesta terça-feira —, envolvido no conflito.
Tendo já manifestado sua relutância em viajar para Losail, a maioria dos pilotos reforçou sua posição ao apresentar um documento ao MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), detentor dos direitos comerciais do campeonato, durante o GP da Austrália na semana passada.
O Motorsport.com apurou que o documento, endossado e assinado por três quartos do grid, delineava cinco condições que a MGPSEG teria de cumprir para garantir a participação deles. Entre elas estavam um plano de evacuação abrangendo todo o pessoal do paddock, bem como seguro de vida, repatriação e assistência médica para cobrir qualquer eventualidade caso a crise se agrave.
O Motorsport.com apurou que esse último ponto está agora no centro da disputa. Enquanto a MGPSEG insiste que todas essas garantias foram fornecidas pelo governo do Catar, os pilotos querem que os próprios organizadores do campeonato assumam a responsabilidade por elas.
Com ambos os lados se recusando a ceder, os pilotos parecem cada vez mais resignados a ter que correr em Losail. Antes de aceitar esse desfecho, no entanto, eles fizeram uma última tentativa de aumentar a pressão.
Na tarde de sexta-feira (30), eles se reuniram novamente em uma reunião realizada nos escritórios do departamento de comunicação da Yamaha, onde concordaram em redigir outra carta reafirmando sua posição e exigindo que a MGPSEG atue como garantidora como condição para que estejam dispostos a viajar para Doha.
A carta foi enviada aos representantes da MGPSEG e às equipes, e incluía um prazo: a menos que recebessem confirmação por escrito até as 16h de domingo de que o campeonato assumiria a responsabilidade por qualquer eventualidade no Catar, sua intenção continuava sendo não viajar.
Na manhã de domingo, às 11h, os chefes de equipe se reuniram com Carmelo e Carlos Ezpeleta, CEO e vice-CEO da MGPSEG, respectivamente. Durante essa reunião, a mensagem transmitida às equipes voltou a enfatizar suas obrigações contratuais para com o campeonato.
“Esta manhã, a direção da MotoGP se reuniu com as equipes para analisar as informações mais recentes e as garantias fornecidas pelo Estado do Catar, pelo Circuito Internacional de Losail, pelas embaixadas relevantes e por especialistas independentes. Essas avaliações internas e externas continuam a orientar nossa análise contínua de riscos e nosso processo de tomada de decisão”, afirmou a MotoGP em comunicado.
“Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos e mantendo contato regular com todas as autoridades e partes interessadas relevantes. Decisões dessa natureza devem se basear nos fatos mais atuais, em orientações de fontes oficiais e em avaliações fundamentadas disponíveis no momento em que são tomadas. Caso essa avaliação mude, agiremos de acordo".
Pilotos saindo do pit lane
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
São as equipes, e não os pilotos, que estão vinculadas por contratos com o campeonato, e são elas as responsáveis por garantir que seus pilotos participem dos eventos relevantes.
De todos os fabricantes e equipes da MotoGP, a Yamaha era a única que, até domingo, ainda não havia confirmado sua participação no Catar. A política interna da fabricante japonesa inclui uma cláusula que impede seus funcionários de viajar para zonas de conflito. No entanto, a marca japonesa decidiu por não participar do GP do Catar.
As diversas reuniões realizadas pelos pilotos sugerem que eles não estão suficientemente unidos para prevalecer no impasse com a direção do campeonato. Pelo menos, não até agora.
O Motorsport.com apurou que o grupo de cinco pilotos que apoiou a viagem ao Catar agora foi reduzido a apenas três na Malásia. Resta saber com que franqueza os pilotos expressarão suas opiniões assim que o GP da Malásia terminar e se decidirão tornar públicas suas intenções em relação à próxima corrida, seja individualmente ou coletivamente.
Nesse sentido, todos os pilotos foram alertados sobre as possíveis consequências financeiras e esportivas de não comparecerem a Losail.
Embora os regulamentos não abordem especificamente tal cenário, dada a ausência de qualquer precedente, o Motorsport.com apurou que a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) possui um marco legal sob o qual poderia impor sanções apropriadas.
“Qualquer ausência injustificada pode estar sujeita a medidas da FIM”, disse um porta-voz da MGPSEG ao Motorsport.com.
Isso deixa em aberto uma ampla gama de possíveis penalidades que, do ponto de vista esportivo, poderiam ir desde a dedução de pontos no campeonato até a suspensão de uma ou mais das etapas restantes.
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