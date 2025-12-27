Os pilotos da MotoGP voltaram a criticar o calendário atual da categoria, que viveu em 2025 um recorde de etapas disputadas, sem contar com a realização de duas provas ao longo de cada fim de semana.

O calendário deste ano teve 22 GPs devido ao retorno de provas na Hungria, República Tcheca e Argentina. Além disso, a adição das sprints, que elevam o total de corridas a 44 no ano, mudaram o formato do fim de semana, com a sexta-feira também passando a ser importante, com o resultado do TL2 determinando os grupos de classificação do sábado.

A coroação antecipada do título de Marc Márquez no Japão, seguida de seu acidente na Indonésia, reduziu ainda mais o ímpeto do campeonato, que terminou com um final relativamente discreto, com o top 4 do Mundial já determinado com antecedência.

Refletindo sobre 2025, Fabio di Giannantonio acredita que a programação da MotoGP se tornou exigente demais para os pilotos, deixando-os com pouco tempo para se concentrarem no treinamento e na manutenção do nível de condicionamento físico.

"Muitas [corridas]. Muitos dias de viagem, muitos dias para o corpo. 44 corridas, [são] muitas", disse o piloto da VR46 em Valência. "Treinamento zero. Você treina muito em um mês, digamos, em janeiro, e depois tenta manter a forma o melhor possível durante a temporada. É completamente normal que sua forma física caia um pouco. Mas é para isso que somos pagos, portanto, temos que fazer isso".

O piloto da LCR, Johann Zarco, concordou com o sentimento de di Giannantonio, acrescentando que os pilotos também precisam se manter afiados para o teste de Valência, que será realizado imediatamente após a última corrida da temporada.

"Podemos sentir que há um peso das 22 corridas. O corpo está meio que se esforçando", disse ele. "Precisaremos de um pouco mais de descanso [no inverno] para voltar com mais energia. Então, talvez cheguemos ao fim de semana com 70% ou 80% da energia, não 100%".

"Mas sabemos que, quando fazemos o último esforço no domingo [em Valência], é preciso estar concentrado na terça-feira, porque você precisa fazer a terça-feira de uma boa maneira. Se você não tiver energia suficiente na terça-feira, isso se tornará perigoso, porque você sempre precisa estar se sentindo bem e com a mente boa para subir na moto".

Ex-companheiro de Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, admitiu que o calendário de 22 etapas da MotoGP é exigente, mas acha que os resultados também desempenham um papel fundamental na forma como os pilotos percebem o calendário. Bezzecchi teve um final forte em 2025, vencendo os dois últimos GPs em Portimão e Valência a bordo de uma Aprilia RS-GP melhorada.

"Depende muito do humor, porque se você está indo bem, você se diverte e sente que as corridas estão sendo muito rápidas", disse ele. "No meu caso, por exemplo, depois de Jerez, tenho que dizer que o tempo estava voando. É difícil ter 22 corridas com a motocicleta e 44 com os sprints. Então, fisicamente é difícil, e mentalmente também".

"Mas se você consegue construir um bom relacionamento com sua equipe e se sente bem nas corridas, então estamos fazendo o que amamos, então está tudo bem".

Grande parte da expansão da MotoGP tem se concentrado em novos mercados na Ásia, com a Dorna seguindo a mesma estratégia da F1 para fazer o campeonato crescer. Francesco Bagnaia, da Ducati, disse que sauda o esforço da MotoGP para explorar novos locais fora da Europa, mas admitiu que gostaria que a temporada de 2025 terminasse mais cedo.

"Estamos preparados para tudo e acho que é justo ter um calendário como esse", disse ele. "Estamos gostando de pilotar e, honestamente, fazer mais corridas fora da Europa é bom e nos divertimos muito lá".

"Na minha situação, sinceramente, é mais difícil, mas é o que é - e é ótimo que seja assim. No ano passado, eu precisava de mais uma corrida, nesta temporada talvez cinco a menos. Mas é assim mesmo".

Pedro Acosta, da KTM, também não teve grandes problemas com o calendário expandido de 2025, mas reconheceu que as lesões agora trazem maiores consequências para os pilotos.

"Acho que é um bom número", disse ele. "Passamos muito tempo com a equipe. E é bom [ter mais corridas], mesmo nos momentos ruins, para manter um fluxo. É verdade que é muito difícil para os pilotos que se lesionam. Normalmente, no passado, você perdia uma ou duas corridas, e agora pode perder talvez quatro corridas seguidas se a lesão não for muito grave".

"Como Marco disse, depende do estado de espírito em que você se encontra. O único aspecto negativo é se você se lesionar".

