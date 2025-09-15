Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

Pirelli realiza primeiro teste de pneus da MotoGP 2027 em Misano

Fabricante italiana, que se tornará a fornecedora exclusiva da categoria rainha em 2027, anunciou os detalhes de seu primeiro teste

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

A Pirelli realizará seu primeiro teste de pneus de MotoGP em Misano na terça-feira (16), enquanto os preparativos continuam antes de sua entrada no campeonato em 2027.

Leia também:

Uma das principais mudanças no livro de regras técnicas da MotoGP para 2027 é a nomeação de um novo fornecedor exclusivo de pneus. A fabricante francesa Michelin, que tem sido a fornecedora exclusiva de pneus da MotoGP desde 2016, passará o controle para a Pirelli, que já produz pneus para a Moto2, Moto3 e Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), além da F1.

A marca sediada em Milão será, portanto, responsável por todas as três categorias do campeonato mundial, um desafio de produção que levou a uma cuidadosa abordagem passo a passo no desenvolvimento de pneus para atender aos padrões da MotoGP.

Desde o anúncio no início de março, a Pirelli tem trabalhado no desenvolvimento de uma gama de pneus básicos para iniciar o desenvolvimento. Inicialmente, um primeiro teste foi planejado em Aragón no início de junho, mas a primeira corrida na pista será realizada em Misano, que também sediou o GP de San Marino neste fim de semana e o teste oficial da MotoGP na segunda-feira (14).

Cinco pilotos de teste participarão do primeiro teste de pneus da Pirelli na terça-feira, cada um representando um fabricante diferente. Os selecionados são Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Daniel Pedrosa (KTM), Takaaki Nakagami (Honda) e Augusto Fernandez, que está competindo neste fim de semana como wildcard da Yamaha com a nova M1 com motor V4.

Os engenheiros da Pirelli fornecerão aos pilotos de cinco a seis compostos diferentes para avaliar a durabilidade dos pneus, a capacidade de percorrer distâncias e seu desempenho extremo.

Pirelli tyres

Pneus Pirelli

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

As motos usadas serão os protótipos atuais da MotoGP, embora com algumas modificações. Elas não contarão com os dispositivos de ajuste de altura e sua potência será reduzida eletronicamente para simular as mudanças de regras para 2027, que verão uma mudança de motores de 1000cc para 850cc, aerodinâmica reduzida e o desaparecimento dos dispositivos de ajuste de altura de pilotagem.

O teste é crucial para que a Pirelli reúna o máximo de informações possível, embora a pista de Misano, após quatro dias de atividade máxima, apresente condições de alta aderência que podem mascarar o desempenho. 

Por esse motivo, após o final do GP de Valência e o teste subsequente na terça-feira, outro dia de testes da Pirelli será realizado na quarta-feira, 19 de novembro, para testar o próximo nível de evolução dos compostos para 2027.

Germán Garcia Casanova MotoGP
