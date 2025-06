A revisão dos regulamentos técnicos da MotoGP para 2027 incluiu a troca dos pneus Michelin por novos compostos fornecidos pela empresa italiana Pirelli, que já vem trabalhando há vários anos com as classes Moto2 e Moto3, além de categorias como a Fórmula 1.

Desde que o acordo foi anunciado no início de março, a fabricante italiana de pneus intensificou o desenvolvimento de seus primeiros protótipos de compostos e agora está esperando para colocá-los na pista e receber o feedback dos pilotos.

Inicialmente, um primeiro teste foi planejado para a semana seguinte ao GP de Aragão em Motorland, mas vários problemas impediram a realização dos experimentos.

Após novas discussões entre as equipes e o fabricante italiano, a Pirelli colocará os pneus da MotoGP na pista pela primeira vez em 16 de setembro em Misano, confirmaram fontes familiarizadas com o projeto ao Motorsport.com.

A data cai dois dias após o GP de San Marino e um dia após o teste oficial da IRTA, que acontece na mesma pista na segunda-feira.

Para esse primeiro teste, as equipes fornecerão à Pirelli seus pilotos de teste - um por fabricante (cinco no total) - bem como uma moto de laboratório.

As motos de teste têm como objetivo reproduzir o mais próximo possível o que serão os protótipos de 2027, ou seja, as atuais motos de 1000cc sem dispositivos de altura de pilotagem, com pacotes aerodinâmicos mínimos e uma redução de potência entre 40 e 50 cavalos. Os custos gerados por esse primeiro teste da Pirelli serão cobertos pela fabricante italiana.

Acordo com as equipes

O ponto de atrito entre a Pirelli e as equipes da MotoGP estava centrado em quem arcaria com os custos dos testes de pneus. Inicialmente, o fabricante concordou em cobrir o custo desse primeiro teste, mas as corridas posteriores seriam financiadas pelas equipes.

Isso provocou uma reação negativa do grid, pois os testes subsequentes programados para 2026 serão mais extensos e envolverão uma participação cada vez maior de pilotos em tempo integral. No entanto, um acordo já foi alcançado, mas os detalhes não foram divulgados.

O objetivo desses testes é experimentar uma gama inicial de diferentes compostos de pneus que a Pirelli projetou em preparação para sua entrada na MotoGP. Ao testar os compostos, a fabricante pretende coletar o máximo de informações possível para continuar seu programa de desenvolvimento.

O próximo passo, em 2026, será organizar várias sessões de teste em diferentes circuitos para começar a ajustar os compostos. Nessa segunda fase, a Pirelli espera que os pilotos de MotoGP em tempo integral se envolvam cada vez mais no desenvolvimento dos pneus que serão lançados na temporada 2027.

