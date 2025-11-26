Pirelli revela planos para entrada na MotoGP em 2027; saiba mais

Em 2027, a introdução do novo regulamento técnico mudará a MotoGP como conhecemos, com a chegada dos motores de 850cc, a redução da dependência aerodinâmica, a proibição dos dispositivos de regulagem de altura e uma mudança que é vista como a mais significativa de todas: a saída da Michelin como a fornecedora de pneus, com a entrada da Pirelli.

A marca italiana realizou uma sessão com seus primeiros protótipos em Misano em setembro e, em 2026, realizará novos testes para terminar de definir os compostos que produzirá para a MotoGP. Durante o recente GP de Valência, o Motorsport.com conversou com Giorgio Barbier, diretor de corridas da divisão de moto da Pirelli, o engenheiro que lidera a chegada da empresa italiana à categoria rainha.

Em que estágio vocês estão atualmente no processo de criação dos pneus de MotoGP?

Estamos na fase inicial, considerando que estamos começando um novo projeto com dimensões específicas para a MotoGP, que usa aros maiores que os do Mundial de Superbike (WSBK). Por outro lado, precisamos gerenciar com muito cuidado os lotes que entregaremos aos diferentes fabricantes, para que eles possam realizar os testes relevantes e desenvolver as motos ao longo da próxima temporada.

Há alguns meses, foi realizado um teste em Misano. Outro estava programado para Valência, logo após o último GP, mas que acabou não acontecendo.

O teste de Misano correu muito bem, e eu não quis entrar em detalhes, porque foi realizado em condições perfeitas: dois dias após a corrida de MotoGP, com o mesmo clima e uma pista emborrachada. No dia anterior (segunda-feira), eles realizaram o teste coletivo (da categoria), então tudo estava perfeito em termos de pontos de referência. Chegar com nossos pneus montados nas motos como estão, sem poder fazer muitos ajustes, forneceu boas informações para nós, para as fabricantes e para as equipes.

Dessa forma, estabelecemos o ponto de referência com o qual queríamos continuar trabalhando. Quando a temporada terminar, poderemos começar a testar as motos de 850cc, portanto, a partir de agora, precisamos ter pneus para entregar às fabricantes que estejam prontos para testar o benchmark que funcionou bem em Misano; esse é o pneu com o qual começaremos nos próximos testes.

Qual será a principal vantagem do pneu Pirelli?

Ainda não sabemos, pois se trata de um campeonato com cinco fabricantes. Mas, pelas informações que recebemos dos pilotos que passaram da MotoGP para o WSBK, eles apontam o pneu dianteiro como o ponto forte. Por tudo o que ele comunica e por seu bom feedback. Ele fala com o piloto, permite que ele entenda as condições da pista e, consequentemente, lhe dá confiança. E isso é muito importante, porque a parte dianteira é fundamental para a pilotagem.

Os pneus da MotoGP serão semelhantes aos usados no WSBK ou na Moto2?

É claro que nosso DNA está presente em todos eles, pois o processo de fabricação é o mesmo. Portanto, independentemente do tamanho, o espírito da Pirelli deve permanecer intacto, e queremos que continue assim, porque é isso que nos mantém conectados ao mercado.

Antes de iniciar a produção dos pneus, você conversou com os pilotos para saber o que eles esperam da Pirelli?

No momento, não conversamos com eles, porque temos que respeitar o contrato que a Dorna tem com o fornecedor atual. Não queremos interferir na temporada que ainda resta a eles. Temos nossa própria ideia, embora, obviamente, tenhamos conversado com os engenheiros e estejamos em contato com as fabricantes. Conhecemos o ambiente, conhecemos o pessoal do paddock há muitos anos e temos uma ideia de como queremos fazer as coisas no futuro.

Os pilotos que já conhecem a Pirelli da Moto2 ou do WSBK terão alguma vantagem?

Tenho muito respeito pelos pilotos da MotoGP. Acho que eles não terão grandes problemas para entender um novo pneu. O que vimos ao longo dos anos com grandes pilotos como Carlos Checa, Troy Bayliss, Alex Barros ou Max Biaggi, quando chegaram ao Superbike, é que eles entenderam os pneus imediatamente.

Alguns venceram sua primeira corrida muito rapidamente, portanto, não vejo nenhum grande problema desse ponto de vista. O que está claro é que aqueles que tiverem mais tempo e mais oportunidades de testar nossos pneus ao longo do próximo ano, esses pilotos terão uma pequena vantagem em 2027.

Nas últimas temporadas da MotoGP, o valor dos pneus foi medido em recordes de volta. A Pirelli continuará nessa direção?

Esse foi um ponto fundamental quando nos tornamos o fornecedor único do Superbike; como não havia concorrência, como posso medir meu desenvolvimento, meu progresso? Primeiro, eu o avalio pela qualidade do produto, ou seja, que todos os pilotos tenham um produto semelhante que se adapte bem às suas motos, independentemente do fabricante.

Depois, analisamos os registros. Se eu melhorar a cada ano, isso significa que estou fazendo um bom trabalho. Portanto, sim, prestamos muita atenção ao desempenho nesse sentido, e ele continua sendo um indicador importante para nós.

O que é mais importante para a Pirelli: segurança ou recordes?

A princípio, o mais importante será garantir que todas as fabricantes e pilotos trabalhem bem conosco e que possamos nos retroalimentar mutuamente. Entender as necessidades e estabelecer com a Dorna os limites que queremos estabelecer para esse campeonato em termos de espetáculo.

Você pode explicar melhor?

Nunca buscamos concessões em termos de desempenho. No WSBK, as melhorias são importantes. Está claro que, em um campeonato mundial desse nível, a competição, a especialização e o alto desempenho são importantes. Não podemos fazer pneus de madeira ou ferro para evitar problemas. Na Moto2 e na Moto3, em dois anos, conseguimos grandes feitos - e sempre com segurança.

Luca Marini disse que não se importa se os pneus Pirelli são mais rápidos ou mais lentos, desde que sejam sempre os mesmos. Isso pode ser garantido?

A qualidade é um elemento fundamental, e foi isso que explicamos detalhadamente à Dorna quando começamos a discutir esse projeto. Em uma empresa que produz em massa um produto padrão, em milhares de unidades, os controles de qualidade que garantem a uniformidade são essenciais.

Embora seja possível que um pneu defeituoso apareça, é improvável que haja um desvio que produza um grande número de unidades de baixa qualidade. Quanto mais unidades forem produzidas, maior será a garantia de manutenção de altos níveis de qualidade.

Onde a Pirelli vai basear suas operações? Vocês estabelecerão alguma sinergia com a Fórmula 1?

Os escritórios ficam em Milão, na sede da Pirelli, onde a divisão de F1 também tem sua base. Os pneus da F1 vêm de outra fábrica, mas continuaremos na Alemanha, onde fabricamos todos os pneus radiais para motos.

As sinergias vêm principalmente de um método de trabalho que estamos desenvolvendo por meio de nosso relacionamento com as fabricantes. Elas nos solicitam dados que podemos fornecer, também com base em nossa experiência na F1, portanto, haverá um intercâmbio contínuo nesse sentido.

