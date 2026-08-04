MotoGP: Em meio a 'treta', Pol Espargaró substitui Viñales no GP da Grã-Bretanha

"O piloto da Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales, será substituído por Pol Espargaró no GP da Grã-Bretanha de MotoGP, enquanto continua se recuperando da lesão sofrida em Sachsenring em 2025", anuncia a KTM em um comunicado divulgado hoje.

"Viñales passou por um período complicado desde o incidente, com vários contratempos que afetaram seu retorno à competição. Depois de se submeter a uma cirurgia no início deste ano, ele continuou trabalhando em estreita colaboração com especialistas médicos, Tech3 e KTM em seu programa de reabilitação", prossegue a nota oficial desta terça-feira.

"Após uma nova consulta durante a pausa de verão [europeu] e uma visita recente ao Centro de Desempenho de Atletas (APC) da Red Bull, Viñales ficará fora da corrida deste fim de semana para se concentrar em sua recuperação. Consequentemente, Pol Espargaró o substituirá na décima segunda etapa do campeonato mundial em Silverstone".

No comunicado, Maverick se manifesta: "Na pausa de verão [europeu], continuamos procurando a razão pela qual eu não recuperava a força na rotação externa do braço esquerdo, enquanto a rotação interna havia melhorado notavelmente nos últimos meses".

"Exames médicos posteriores mostraram que, embora o [tendão] supraespinhal esteja totalmente curado, também tenho uma pequena lesão no infraespinhal que não detectamos até semana passada. Agora estamos trabalhando no melhor plano de recuperação. Não são as melhores notícias, já que começa a 2ª parte da temporada. Não sei quanto tempo vou levar, mas darei tudo, como sempre, na recuperação", conclui.

Nicolas Goyon, diretor da equipe Red Bull KTM Tech3, diz: "Obviamente, não são as notícias que queríamos dar depois da pausa de verão, e toda a equipe lamenta muito o que aconteceu com Maverick, mas Pol está há muito tempo na família Tech3 e sem dúvida é o substituto ideal nestas circunstâncias. Desejamos a Maverick uma pronta recuperação e esperamos vê-lo novamente sobre a moto na próxima corrida em Aragón".

No último fim de semana, o Motorsport.com noticiou que Espargaró poderia acabar assumindo a vaga de Viñales pelo restante da temporada.

Maverick tem enfrentado dificuldades para reencontrar sua antiga forma, com as limitações decorrentes de sua lesão no ombro prejudicando significativamente seu desempenho. Uma nova cirurgia realizada em abril não resolveu o problema, e o ombro ainda não está totalmente recuperado vários meses depois.

O momento em que a lesão ocorreu também representou um duro golpe para o futuro de Viñales na MotoGP: o piloto de 31 anos admitiu recentemente que suas chances de permanecer no grid em 2027 são praticamente nulas.

Ele também criticou repetidamente a gestão da KTM pela forma como a situação de seu contrato foi conduzida, o que desgastou ainda mais a relação entre as partes, gerando uma 'treta' nos bastidores.

Espargaró, piloto reserva da KTM, é um rosto conhecido na garagem da Tech3, já que estreou na categoria principal com a equipe em 2014 e disputou 70 corridas de MotoGP com a escuderia francesa. O campeão mundial de Moto2 de 2013 também substituiu seu compatriota Viñales durante sua baixa anterior por lesão em 2025. Agora, Espargaró disse o seguinte:

"Tenho sentimentos contraditórios. Por um lado, fico triste; nunca é agradável subir na moto nesta situação, quando um piloto está lesionado e não pode competir, sobretudo quando se trata de Maverick. É uma verdadeira pena. Por outro lado, as corridas correm nas minhas veias. Venho competindo a vida toda e sinto muita falta disso, então esta é uma grande oportunidade para mim".

"Estive com a Tech3 toda a minha carreira e me sinto parte da família, por isso sempre me sinto confortável quando volto a esta garagem. Vou precisar de um pouco de tempo para me adaptar novamente à categoria, já que tenho testado principalmente a RC16 para o novo projeto e faz tempo que não subo na moto de 1000cc, mas depois de algumas sessões estarei pronto".

"Estou muito ansioso para competir e dar o melhor de mim para que a Tech3 consiga bons resultados", completou o irmão de Aleix Espargaró. O Motorsport.com faz a cobertura completa da MotoGP no site e no PÓDIO CAST, cuja última edição você assiste abaixo:

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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