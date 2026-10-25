Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

Phillip Island não pôde se despedir da MotoGP com uma corrida principal no domingo (25). Os organizadores do campeonato explicam por que o GP da Austrália não foi remarcado para sábado, diante da previsão de mau tempo, como aconteceu em 2023.

A despedida da MotoGP de Phillip Island ocorreu da pior forma possível: sem qualquer atividade de pista no domingo. O mau tempo, que já era previsto desde o início da semana, se confirmou, e o campeonato se despediu de um de seus locais mais emblemáticos com apenas duas voltas de exibição para saudar os fãs, que deveriam lotar as arquibancadas para um público recorde. No entanto, não houve corrida, que era o que todos tinham vindo ver.

Phillip Island acordou com chuva forte e ventos intensos no início da manhã de domingo. A baixa visibilidade impediu o voo do helicóptero médico, essencial para evacuar os pilotos em caso de acidente grave, especialmente no circuito australiano.

A distância até Melbourne, onde fica o hospital designado, torna impraticável o transporte por ambulância, já que a viagem levaria mais do que o limite de 45 minutos.

Como resultado, nenhuma sessão pôde ser realizada, apesar de a pista em si ser considerada segura para a corrida. O cronograma sofreu repetidos atrasos antes que as sessões fossem finalmente canceladas.

Acima de tudo, os organizadores tentaram salvar o GP, antecipando-o em uma medida semelhante à tomada no sábado no GP do Brasil, quando a corrida sprint em Goiânia foi remarcada após o surgimento de um buraco na pista depois da classificação.

No entanto, revelou-se impossível colocar as motos da MotoGP na pista. Após vários atrasos, a decisão foi finalmente tomada antes das 16h, horário local, de cancelar a 18ª corrida da temporada.

A decisão beneficiou principalmente Jorge Martín, da Aprilia, que já estava fora da corrida devido a uma lesão e agora permanece a apenas 10 pontos atrás de Marc Márquez, que perdeu a oportunidade de dar um passo decisivo no campeonato.

No entanto, uma pergunta pairou entre os fãs e jornalistas ao final do dia: se a previsão de mau tempo já era conhecida, por que a corrida principal não foi transferida para sábado? Havia um precedente: o GP da Austrália de 2023.

Naquela ocasião, esperavam-se condições igualmente adversas, o que levou os organizadores do campeonato a decidirem proativamente, na sexta-feira, transferir a corrida principal para o sábado, quando a previsão era mais favorável. A corrida sprint foi então marcada para o domingo, com o objetivo de limitar a perda de pontos caso alguma das corridas tivesse que ser cancelada.

Os pilotos e as motos se alinham Foto: Robert Cianflone / Getty Images

Foi exatamente o que aconteceu: a corrida principal ocorreu no sábado, com Johann Zarco conquistando a vitória, enquanto a sprint de domingo foi cancelada.

Para a edição de 2026, a previsão de mau tempo já estava disponível desde quarta-feira. Na quinta-feira, Fabio di Giannantonio, piloto da VR46, levantou a possibilidade perante a mídia de que a mesma decisão de três anos antes pudesse ser tomada. No entanto, tal mudança não ocorreu.

Vários jornalistas perguntaram aos organizadores da MotoGP por que não haviam repetido a mudança no cronograma, que havia sido amplamente elogiada em 2023 pela resposta ágil do campeonato à previsão do tempo. Um porta-voz do campeonato forneceu uma explicação.

O MotoGP Sports Entertainment Group afirmou que, embora a previsão para domingo fosse desfavorável, não se esperava que as condições se deteriorassem a ponto de tornar a realização das corridas impossível.

“A Direção de Corrida estava acompanhando de perto a previsão do tempo para o fim de semana. Havia previsão de chuva e vento para domingo, mas não a um nível que colocasse em risco a realização das corridas”, disse o porta-voz.

O campeonato também explicou que, até sábado, não havia indícios de que a visibilidade impediria o helicóptero médico de operar no domingo.

“Até sábado, não havia informações de que a visibilidade seria limitada e de que o voo do helicóptero não seria possível no domingo”, acrescentou o porta-voz.

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