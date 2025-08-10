Com um mercado de pilotos ativo cada vez mais cedo a cada ano, e que se espera que seja altamente ativo com vistas a 2027, Fabio Quartararo decidirá nos próximos meses se renovará sua confiança na Yamaha ou se buscará sua sorte em outro fabricante que possa oferecer menos dinheiro, mas mais garantias de briga por vitórias e títulos na MotoGP.

A lealdade de Quartararo é inquestionável. Foi a Yamaha que acreditou nele e o trouxe para a MotoGP em 2019. Assim que ele subiu na M1, muitos o saudaram como o 'novo Marc Márquez'. Sete anos depois de estrear na classe rainha, o francês se estabeleceu como a pedra angular do projeto da Yamaha, no qual Fabio virou piloto de fábrica em 2021, substituindo Valentino Rossi. Resultado: título já em 2021.

Quartararo estendeu seu contrato com a fabricante de Iwata duas vezes (em 2022 e 2024) e a empresa está ansiosa por uma terceira renovação, o que faria com que Fabio completasse um período de oito anos 'no azul'.

O problema é que tal decisão vem em um momento desafiador para ambos os lados: para a Yamaha, porque está no meio de um processo de reconstrução e focada no desenvolvimento de um motor V4 que espera restaurar sua competitividade; e para Quartararo, porque ele está em uma encruzilhada sobre se deve confiar nas promessas da Yamaha mais uma vez ou colocar em ação um plano alternativo para encontrar uma moto que, no papel, ofereça mais garantias.

Esse seria um caminho semelhante ao que Márquez tomou quando abandonou seu último ano com a Honda em 2024 para se juntar à Gresini Ducati. A principal diferença é que, enquanto o espanhol procurou desafiar a si mesmo para ver se ainda poderia ser competitivo depois de tantas lesões, o francês não tem dúvidas sobre suas próprias habilidades. O que poderia levá-lo a mudar de equipe seria simplesmente o desejo de ter uma moto que lhe permita lutar regularmente por vitórias novamente.

Do ponto de vista financeiro, embora a posição de Márquez o coloque em uma posição privilegiada devido a seus ganhos acumulados, os cerca de 20 milhões de euros que Quartararo ganhará em 2025 e 2026 provavelmente farão com que sua abordagem seja diferente da última renovação.

A saída de Márquez fez com que a Honda entrasse em ação, apesar de não ter mais o multicampeão liderando seu projeto. Quartararo, por outro lado, não pode se dar ao luxo de continuar 'vagando nas sombras'. Suas declarações sugerem que é quase impossível que ele permaneça na Yamaha depois de 2026. Quando os novos regulamentos chegarem em 2027, ele já estará com 28 anos: "Se essa aposta não der certo, não vou para um projeto. Vou para uma moto que, desde o início, me permita lutar por vitórias".

É o que ele tem dito ao longo de 2025, uma temporada um pouco menos 'sombria' do que a anterior - quando não conquistou um único pódio -, mas ainda longe de onde ele acredita que deveria estar, apesar das múltiplas poles este ano.

Até que ponto esse aviso 'esconde' uma ameaça real, especialmente considerando que Quartararo já falou abertamente sobre a falta de reação da Yamaha e, ainda assim, assinou novamente com a equipe...?

"A Yamaha é a prioridade porque eles me trouxeram para a MotoGP. Eu lhes dei uma chance, mas não haverá uma segunda. Eles vêm me prometendo coisas há três anos em um PDF de 10 páginas, mas não cumpriram nove e meia delas", disse ele ao Motorsport.com em agosto de 2023.

Em abril de 2024, sem sinais de melhora na M1, sua renovação foi anunciada - tornando-o o piloto mais bem pago do grid para 2025 e 2026. A situação atual é intrigante porque revelará as intenções de Quartararo.

A Yamaha só pode lhe garantir investimento e comprometimento. Se isso se traduzirá em uma moto capaz de desafiar a Ducati é outra questão completamente diferente. A questão se torna mais complexa porque ele deve tomar a decisão de ficar ou sair nos próximos meses, e parece irrealista pensar que até lá a Yamaha o terá convencido com resultados concretos.

O tão aguardado motor V4 ainda não está funcionando em sua capacidade total - "os [engenheiros] japoneses ainda não querem forçá-lo", disse o piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernández, em Brno - e nenhum dos principais pilotos (de fábrica e da satélite Pramac) conseguiu experimentá-lo ainda.

O mercado da MotoGP é ativado cada vez mais cedo, mas, desta vez, com tantos pilotos querendo trocar de moto em 2027 - como Pedro Acosta e Jorge Martín -, o Motorsport.com sabe que alguns fabricantes já estão prontos para apresentar pré-acordos para garantir seus alvos.

Devido ao seu talento, Quartararo é uma das estrelas do momento. Mas nem mesmo ele pode se dar ao luxo de passar por outra seca como a que vem sofrendo desde 2022, quando venceu pela última vez e terminou em segundo lugar na classificação.

Para mantê-lo, a Yamaha precisa dar algum sinal inegável de recuperação - seja por meio da introdução do motor V4 ou de qualquer outra coisa que possam inventar. Mas isso precisa acontecer logo: caso contrário, é difícil imaginar o francês repetindo a fé depositada em 2024.

