A última etapa do GP da Austrália de MotoGP em Phillip Island antes da mudança para Adelaide na temporada 2027 promete ser um clássico do mítico circuito, pelo menos no que diz respeito às condições climáticas adversas. O final de semana deve ter chuvas fortes e rajadas de vento na sede da etapa australiana.

Não é novidade que a visita a Phillip Island seja marcada por problemas climáticos, embora não tanto pela chuva — que, na verdade, não tem sido tão comum (embora tenha causado estragos em algumas temporadas) —, mas sim pelo vento, já que as fortes rajadas costumam afetar significativamente os pilotos.

No entanto, de acordo com as previsões para este fim de semana, os competidores da MotoGP, Moto2 e Moto3 terão que ficar atentos tanto ao vento quanto à crescente probabilidade de chuva, o que ameaça tornar a visita à ilha tudo menos tranquila.

O dia mais favorável será, justamente, o do início das atividades na pista. Nesta sexta-feira (23), com o TL1 e os treinos para as três categorias, esperam-se as melhores condições: sem chuva e com sol, e de fato com calor, com mais de 25° C na temperatura ambiente. No entanto, tudo ficará mais complicado a partir de sábado (24).

Para a classificação e a corrida sprint, as temperaturas sofrerão uma queda significativa, chegando a ficar abaixo de 20° C. Além disso, já será preciso contar com a presença da chuva, com até 95% de probabilidade de chuva e entre 6 e 20mm.

No entanto, é importante ressaltar que as previsões indicam que é mais provável que chova durante a tarde e a noite, o que significa que a corrida sprint (15h no horário local e 1h no fuso de Brasília) poderá ser disputada normalmente.

O grande problema, sem dúvida, pode surgir no domingo (25). A MotoGP considera certo que esse será o dia com as piores condições: com cerca de 14 °C na temperatura ambiente, ventos fortes que podem afetar pontos como a curva 1 e chuvas claramente mais intensas.

A probabilidade de chuvas de 10 a 30 mm será de 100%. Espera-se chuva com intensidade variável ao longo de todo o dia, o que poderia afetar as três corridas programadas.

Prova principal já foi antecipada para o sábado em 2023

Nesta quinta-feira (22), em suas primeiras declarações na pista, todos os pilotos mencionaram o mau tempo como fator determinante para este fim de semana, algo essencial em categorias como a Moto2 e a MotoGP, onde a disputa pelo título segue acirrada;

Além disso, vale lembrar que, historicamente, as condições meteorológicas já provocaram mudanças em Phillip Island. No GP da Austrália de 2023, no primeiro ano com o formato sprint, a prova principal da MotoGP teve que ser antecipada para o sábado para que pudesse ser concluída normalmente.

Foi assim que Johann Zarco conquistou sua primeira vitória na categoria rainha, enquanto Pecco Bagnaia, que acabou se sagrando campeão, e Jorge Martín disputavam o título. A sprint foi adiada, consequentemente, para o domingo, mas não pôde ser realizada devido aos fortes ventos que sopravam na ilha.

Nesta quinta-feira, vários pilotos foram questionados sobre a possibilidade de que essa mudança precise ser realizada novamente. Quem foi mais longe foi Fabio Di Giannantonio: “Parece que o mau tempo de domingo pode causar problemas e talvez tenhamos que alterar o cronograma”, disse o piloto da VR46.

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!