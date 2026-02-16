Promotora da MotoGP, Dorna Sports confirma mudança de nome antes da estreia da temporada de 2026

A empresa promotora do Mundial de MotoGP mudou oficialmente de nome antes do início da temporada de 2026, que começará em duas semanas, na Tailândia. A Dorna Sports S.L., empresa espanhola liderada por Carmelo Ezpeleta, detentora exclusiva dos direitos comerciais e de transmissão do Campeonato Mundial de Motociclismo desde 1992, passará a se chamar “MotoGP Sports Entertainment Group”, segundo confirmação do próprio campeonato em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16).

Esta mudança ocorre após a compra da Dorna pela Liberty Media, empresa americana que também é promotora da Fórmula 1. Depois de receber a aprovação dos órgãos antitruste da União Europeia, os americanos adquiriram a maior parte da propriedade da empresa (84%) no ano passado, por 3,1 bilhões de euros (aproximadamente R$19,2 bilhões, na conversão atual).

Dessa forma, a já antiga Dorna entra em uma nova etapa, na qual querem levar o Mundial de MotoGP a uma nova dimensão, alcançando um maior número de fãs em todo o mundo e relançando o marketing graças ao impulso da Liberty, que está fazendo com que a F1 viva sua melhor fase em termos de audiência.

“O novo nome da empresa representa uma visão clara do futuro do MotoGP e reflete a evolução deste esporte, que passou de um campeonato de corridas de alto nível para se tornar uma plataforma de entretenimento esportivo global com impacto e ressonância cultural em todo o mundo”, explicaram no comunicado.

“A mudança de nome segue a renovação da marca em 2024 e reflete a ambição da organização de se expandir além dos limites tradicionais do esporte a motor, abraçando a inovação digital, a participação imersiva dos fãs, a narrativa global e novas formas de entretenimento que complementam o espetáculo na pista”, continuou.

Embora não tenha sido confirmado oficialmente, Chase Carey, ex-diretor executivo da F1, será o presidente da 'MotoGP Sport Entertainment', e Carmelo Ezpeleta, aos 79 anos, continuará como diretor executivo.

“A mudança de nome da empresa é muito mais do que uma nova identidade: é uma declaração de intenções. A MotoGP cresceu muito além de um simples campeonato; tornou-se uma propriedade de entretenimento global seguida com paixão em todo o mundo”, disse o empresário espanhol. “Como 'MotoGP Sports Entertainment Group', nos baseamos em anos de crescimento contínuo para acelerar a inovação e a expansão global, ao mesmo tempo em que preservamos o espírito e os valores que definem nosso esporte”.

Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da MotoGP e filho de Carmelo, destacou em entrevista ao Motorsport.com que o foco da mudança é expandir o alcance da marca. "Fazê-la crescer, ter mais seguidores ao redor do mundo, aumentar o raio de alcance. Estamos implementando uma mudança de estratégia para alcançar isso. Estamos com pressa para lançar as bases para o crescimento de longo prazo da MotoGP. Não temos pressa para monetizar o esporte".

O comunicado explica também que este movimento “está alinhado com as iniciativas estratégicas a longo prazo concebidas para reforçar o alcance da MotoGP em todos os continentes, ampliar o seu apelo para um público mais jovem e diversificado e elevar a experiência dos fãs dentro e fora da pista. O grupo continuará a liderar o desenvolvimento comercial, desportivo e de participação dos fãs da MotoGP, Moto2, Moto3, dos programas 'Road to MotoGP', do Campeonato Mundial de Superbikes e da recém-criada Harley Davidson Bagger World Cup, reforçando o seu papel em todos os níveis do desporto de motociclismo de elite”.

