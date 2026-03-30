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Quais recordes Bezzecchi bateu com sua vitória no GP dos EUA de MotoGP?

Aqui estão os números impressionantes que “Bez” conquistou no Texas — e o que ele achou deles após a corrida

Richard Asher
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

O GP das Américas foi um sonho para os fãs de estatísticas, já que a vitória de Marco Bezzecchi, do início ao fim, deixou alguns pontos nos livros de recordes da MotoGP que precisavam urgentemente de atenção.

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Com sua vitória no COTA no domingo, Bezzecchi se juntou a Marc Márquez, Valentino Rossi, Mick Doohan, Giacomo Agostini, John Surtees, Mike Hailwood e Geoff Duke no seleto clube de pilotos que conquistaram cinco GPs consecutivos na categoria principal.

A sequência remonta ao GP de Portugal da temporada passada, continuando até a final de 2025 em Valência e as três primeiras corridas desta temporada. É uma fase notável para um piloto cujo total de vitórias na categoria principal ainda é de apenas nove.

Além disso, a sequência de cinco vitórias de Bezzecchi não foi nada comum. O italiano de 27 anos foi um passo além de qualquer um desses nomes ilustres ao alcançar o feito com cinco vitórias de ponta a ponta. 

“Estou sem palavras”, disse Bezzecchi logo após a corrida. “Quero dizer, é realmente difícil descrever minhas emoções e como me sinto. É bem estranho ouvir meu nome ao lado dessas lendas, como Vale, como Marc".

"Tenho sorte de poder disputar com [alguns deles], como o Marc, por exemplo, que é o mais rápido e o mais forte do grid da MotoGP no momento. É pressão, mas é um privilégio também. Estou muito orgulhoso de estar aqui e de poder fazer isso".

Mike Hailwood on his way to 500cc honours in Argentina in 1963 - midway through a streak of 12 wins

Mike Hailwood a caminho da conquista do título da 500cc na Argentina em 1963 — no meio de uma sequência de 12 vitórias

Foto: MV Agusta

Em outra conquista no domingo, Bezzecchi conseguiu quebrar o recorde de maior sequência de voltas lideradas na categoria principal.

Isso parecia improvável depois que ele foi rebaixado para a segunda fila do grid devido a uma penalidade por seu confronto com Marc Márquez na classificação. Mas as coisas deram certo para ele na largada de domingo, e ele assumiu a liderança depois de passar (literalmente) por Pedro Acosta na saída da Curva 11 na primeira volta.

Algumas voltas depois, ele superou a marca de Jorge Lorenzo de 2015, de 103 voltas consecutivas na liderança. Quando cruzou a bandeira quadriculada, ele havia aumentado a marca para 121 voltas. Se ele conseguirá ampliar esse número será, inevitavelmente, um grande tema na próxima corrida na Espanha.

Apesar das várias estatísticas distorcidas da “era moderna” divulgadas pela máquina de publicidade da MotoGP, o piloto da equipe oficial da Aprilia está muito longe do topo da lista em termos de vitórias consecutivas.

O recorde de mais vitórias consecutivas na categoria rainha é de Giacomo Agostini. O lendário italiano venceu 20 corridas consecutivas de 500cc pela MV Agusta nas temporadas de 1968 e 1969.  

Como curiosidade final, Bezzecchi é o primeiro piloto a vencer as três primeiras corridas da temporada desde o incrível feito de Márquez em 2014. 

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

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