A Yamaha quer continuar melhorando na MotoGP. A fábrica japonesa viu alguns lampejos de melhora nas últimas corridas graças às três pole positions de Fabio Quartararo em Jerez, Le Mans e Silverstone, o que lhes deu alguma esperança, que já tinham depois de começar bem a pré-temporada em Sepang. No entanto, o francês afirmou que a montadora nipônica deve usar mais Andrea Dovizioso, piloto de testes, no desenvolvimento da M1.

Mas, além desses bons resultados, a moto continua a ter problemas e a sofrer em determinadas situações, especialmente com baixa aderência e calor. Um exemplo disso foi o último GP de Aragón, onde o próprio Quartararo ficou fora da sexta-feira, com problemas de tração que não puderam ser resolvidos com mudanças na eletrônica.

O campeão de 2021 tentou melhorar as coisas no teste de segunda-feira, mas graças ao sistema de concessões, eles terão a oportunidade de fazer isso em testes privados. Em breve, eles completarão dois em Barcelona e com os pilotos da Pramac, que este ano se juntaram à equipe japonesa como pilotos satélites - na prática, de fábrica. Eles complementam a equipe de testes formada por Augusto Fernandez, Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow.

Voltando à situação da Yamaha, Quartararo foi questionado sobre Dovizioso, que esteve presente durante todo o fim de semana e também no dia do teste coletivo, durante sua reunião com a mídia no teste de Aragón na segunda-feira. O campeão de 2021 foi questionado sobre como o ex-piloto da Ducati poderia ajudá-lo.

Ele respondeu: "Acho que ele é um piloto totalmente oposto a mim. E [ele pode me ajudar] trabalhando com alguém que é completamente oposto, acho que é melhor [do que] ter alguém que é semelhante. E a maneira como [Andrea] me explicou as coisas, e ele pode dar informações também para os engenheiros... Ele sabe exatamente o que acontece na moto e os detalhes que tem a dizer. E acho que isso é muito importante para os engenheiros, como com a 'conversa' na corrida".

"Eu nunca vou chegar a um ponto em que a conversa será cada vez maior. Eu senti muito mais, mas nos dados você não vê isso porque eu estava controlando. Mas Andrea não. E talvez os engenheiros não saibam disso. E os engenheiros talvez não saibam se estão vendo apenas os dados. Portanto, isso é algo em que a comunicação entre os pilotos e a equipe é muito importante", continuou.

Depois disso, perguntaram a Quartararo se ele gostaria que Dovizioso ficasse na garagem da Yamaha durante as corridas. O #20 aproveitou a oportunidade para pedir mais e melhor uso: "Bem, acho que para ele pode ser um pouco chato [ficar na garagem]".

"Mas, é claro, quando a corrida está perto dele, como na Europa, na Itália ou na Espanha, se ele puder vir, acho que será uma ajuda e acho que não estamos usando ele o suficiente. Acho que a equipe deve dar a ele a possibilidade de se aprofundar na parte técnica", acrescentou.

