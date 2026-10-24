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Quatro pilotos estão fora do GP da Austrália de MotoGP; veja grid de largada

Acidentes na sprint e questões de saúde causaram mudanças na formação de largada da prova de domingo em Phillip Island

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Race start

Apenas 18 pilotos estarão na largada do GP da Austrália neste domingo, quando a MotoGP fará sua última visita ao icônico Circuito de Phillip Island, nos arredores de Melbourne.

O editor recomenda:

Na pole position estará Marc Márquez, da Ducati, que lidera o campeonato por 10 pontos após sua vitória na corrida sprint no sábado. O piloto de 33 anos dominou a sessão de qualificação em pista molhada, superando o restante do pelotão por quase 1s5.

Ao seu lado estará seu irmão, Alex Márquez, com a moto Ducati da Gresini, enquanto Johann Zarco completará a primeira fila pela LCR Honda, após ter avançado do Q1 até a terceira colocação.

Diogo Moreira, brasileiro companheiro de equipe de Zarco, irá largar na oitava colocação, mesma posição em que terminou na sprint de sábado.

O nome da casa Jack Miller fará sua última largada em Phillip Island como piloto da MotoGP a partir da quarta posição no grid, exibindo uma pintura especial amarela e verde em sua Yamaha da Pramac.

Em seguida virá Pedro Acosta, na KTM de fábrica, com Fabio di Giannantonio largando em sexto após subir ao pódio na corrida sprint.

A equipe da Aprilia será liderada por Marco Bezzecchi, na sétima posição. A fabricante italiana fica com apenas dois pilotos no domingo.

Jorge Martín fraturou o antebraço após cair na corrida sprint e Raúl Fernández, da Trackhouse, agravou uma lesão no dedo durante os treinos na sexta-feira. Ambos foram declarados inaptos para a corrida, deixando Bezzecchi, em sétimo e Ai Ogura, em 10º como os representantes da marca de Noale.

A equipe de fábrica da Honda estará completamente ausente da corrida de domingo. Joan Mir nem sequer havia começado o fim de semana devido a uma doença, enquanto um vírus limitou seu companheiro de equipe, Luca Marini, a apenas duas voltas na sexta-feira. O italiano desistiu do restante do GP da Austrália, incluindo a sprint e a corrida principal.

Outros dois pilotos titulares estão ausentes da corrida: tanto Fermín Aldeguer (Gresini) quanto Toprak Razgatlioglu (Pramac), estão fora devido a lesões sofridas em etapas anteriores. Iker Lecuona e Augusto Fernández serão seus respectivos substitutos.

GP da Austrália de 2026 – Grid de largada completa

Cla Piloto # Moto Tempo
1 M. MárquezEquipe Ducati 93 Ducati

1'34,203
2 A. MárquezGresini Racing 73 Ducati

+1,494

1'35,697
3 J. ZarcoEquipe LCR 5 Honda

+1,503

1'35,706
4 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha

+1,781

1'35,984
5 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+2,297

1'36,500
6 F. Di GiannantonioEquipe VR46 49 Ducati

+2,303

1'36,506
7 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia

+2,317

1'36,520
8 D. MoreiraEquipe LCR 11 Honda

+3,681

1'37,884
9 E. BastianiniTech 3 23 KTM

+4,444

1'38,647
10 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia

+5,186

1'39,389
11 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1,793

1'35,996
12 I. LecuonaGresini Racing 27 Ducati

+2,093

1'36,296
13 M. ViñalesTech 3 12 KTM

+2,484

1'36,687
14 F. BagnaiaEquipe Ducati 63 Ducati

+2,556

1'36,759
15 A. FernándezPramac Racing 47 Yamaha

+2,575

1'36,778
16 A. RinsYamaha Factory Racing 42 Yamaha

+2,708

1'36,911
17 F. QuartararoYamaha Factory Racing 20 Yamaha

+3,037

1'37,240
18 F. MorbidelliEquipe VR46 21 Ducati

+3,701

1'37,904

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