Quatro pilotos estão fora do GP da Austrália de MotoGP; veja grid de largada
Acidentes na sprint e questões de saúde causaram mudanças na formação de largada da prova de domingo em Phillip Island
Apenas 18 pilotos estarão na largada do GP da Austrália neste domingo, quando a MotoGP fará sua última visita ao icônico Circuito de Phillip Island, nos arredores de Melbourne.
Na pole position estará Marc Márquez, da Ducati, que lidera o campeonato por 10 pontos após sua vitória na corrida sprint no sábado. O piloto de 33 anos dominou a sessão de qualificação em pista molhada, superando o restante do pelotão por quase 1s5.
Ao seu lado estará seu irmão, Alex Márquez, com a moto Ducati da Gresini, enquanto Johann Zarco completará a primeira fila pela LCR Honda, após ter avançado do Q1 até a terceira colocação.
Diogo Moreira, brasileiro companheiro de equipe de Zarco, irá largar na oitava colocação, mesma posição em que terminou na sprint de sábado.
O nome da casa Jack Miller fará sua última largada em Phillip Island como piloto da MotoGP a partir da quarta posição no grid, exibindo uma pintura especial amarela e verde em sua Yamaha da Pramac.
Em seguida virá Pedro Acosta, na KTM de fábrica, com Fabio di Giannantonio largando em sexto após subir ao pódio na corrida sprint.
A equipe da Aprilia será liderada por Marco Bezzecchi, na sétima posição. A fabricante italiana fica com apenas dois pilotos no domingo.
Jorge Martín fraturou o antebraço após cair na corrida sprint e Raúl Fernández, da Trackhouse, agravou uma lesão no dedo durante os treinos na sexta-feira. Ambos foram declarados inaptos para a corrida, deixando Bezzecchi, em sétimo e Ai Ogura, em 10º como os representantes da marca de Noale.
A equipe de fábrica da Honda estará completamente ausente da corrida de domingo. Joan Mir nem sequer havia começado o fim de semana devido a uma doença, enquanto um vírus limitou seu companheiro de equipe, Luca Marini, a apenas duas voltas na sexta-feira. O italiano desistiu do restante do GP da Austrália, incluindo a sprint e a corrida principal.
Outros dois pilotos titulares estão ausentes da corrida: tanto Fermín Aldeguer (Gresini) quanto Toprak Razgatlioglu (Pramac), estão fora devido a lesões sofridas em etapas anteriores. Iker Lecuona e Augusto Fernández serão seus respectivos substitutos.
GP da Austrália de 2026 – Grid de largada completa
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Tempo
|1
|M. MárquezEquipe Ducati
|93
|Ducati
|
1'34,203
|2
|A. MárquezGresini Racing
|73
|Ducati
|
+1,494
1'35,697
|3
|J. ZarcoEquipe LCR
|5
|Honda
|
+1,503
1'35,706
|4
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|
+1,781
1'35,984
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|
+2,297
1'36,500
|6
|F. Di GiannantonioEquipe VR46
|49
|Ducati
|
+2,303
1'36,506
|7
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|
+2,317
1'36,520
|8
|D. MoreiraEquipe LCR
|11
|Honda
|
+3,681
1'37,884
|9
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|
+4,444
1'38,647
|10
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|
+5,186
1'39,389
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|
+1,793
1'35,996
|12
|I. LecuonaGresini Racing
|27
|Ducati
|
+2,093
1'36,296
|13
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|
+2,484
1'36,687
|14
|F. BagnaiaEquipe Ducati
|63
|Ducati
|
+2,556
1'36,759
|15
|A. FernándezPramac Racing
|47
|Yamaha
|
+2,575
1'36,778
|16
|A. RinsYamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|
+2,708
1'36,911
|17
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|
+3,037
1'37,240
|18
|F. MorbidelliEquipe VR46
|21
|Ducati
|
+3,701
1'37,904
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