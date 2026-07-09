Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha
Direção médica da categoria rainha o declarou apto, nove dias após sua cirurgia no pulso, para correr na etapa de Sachsenring
Conforme previsto pelo regulamento após uma cirurgia, Pedro Acosta teve que passar por um exame médico nesta quinta-feira (09) para receber autorização para disputar o GP da Alemanha. Foi uma formalidade para o espanhol, que foi operado no pulso direito no início da semana passada e recebeu o aval da MotoGP para correr em Sachsenring.
A cirurgia foi antecipada depois que Acosta teve que abandonar a corrida na etapa anterior, na Holanda, fortemente prejudicado por uma síndrome de túnel do carpo da qual já sofria há vários meses. A compressão de um nervo no pulso causava-lhe perda de sensibilidade na mão direita, o que era tão incômodo quanto perigoso.
Segundo o piloto, essa pequena cirurgia foi simples e ele já se recuperou bem. “Estou contente porque a cirurgia foi bem tranquila”, explicou ele ao chegar ao Sachsenring. “Tudo parece ter corrido bem. Eles viram que o nervo estava um pouco comprimido, digamos assim, então deve melhorar".
“Agora consigo dormir sem acordar no meio da noite sem sentir mais meus dedos, então parece que está tudo bem”, acrescentou o piloto da KTM, que queria aproveitar o exame médico para retirar os pontos.
Esperança de um fim de semana sem contratempos na Alemanha
O fato de ter resolvido esse problema físico dá boas esperanças a Acosta para o GP programado para este fim de semana, o último antes da pausa de meio de temporada. Mas ele também espera não ter problemas técnicos, que se multiplicaram nas KTMs nas últimas semanas.
“Precisamos ter um bom fim de semana para podermos dizer que a primeira parte da temporada foi aceitável”, destacou o espanhol. “No fim das contas, os dois últimos GPs foram muito difíceis, entre problemas técnicos e meu problema físico no último".
"Então, acho que agora é hora de recomeçar. É uma pista que normalmente se adapta bastante bem às KTMs, então vamos ver como vai ser".
“Não acho que devamos criar expectativas", afirmou Acosta. "Depois, estarei na moto na sexta-feira e veremos como me sinto. Acho que, com todas essas curvas à esquerda, não será a pista mais exigente para a minha mão, mas nunca se sabe".
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