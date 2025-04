A direção de prova da MotoGP deu ao Motorsport.com uma análise detalhada do caos que se desenrolou no grid de largada do GP das Américas em condições climáticas instáveis e como isso pode afetar o debate sobre as regras da categoria rainha.

A etapa de Austin exigiu raciocínio rápido, já que várias coisas não saíram como planejado - incluindo o safety car que bateu nas barreiras de pneus apenas 45 minutos antes do início da corrida, embora esse incidente específico não tenha influenciado o que aconteceu depois.

De acordo com as regras, o pitlane foi aberto 25 minutos antes da largada, em um momento em que a pista estava secando, mas ainda estava chuviscando levemente. Todos os pilotos puderam dar uma ou várias voltas - passando pelo pitlane - por cinco minutos, antes de ocuparem seus lugares no grid; Fabio Quartararo bateu nesse momento.

Quando o hino dos Estados Unidos foi tocado, apenas sete minutos antes da largada, a chuva havia parado, a temperatura havia subido e a pista estava secando rapidamente.

A maioria dos pilotos percebeu que estava prestes a começar a corrida em desvantagem, pois suas motos estavam preparadas para uma pista molhada com pneus de chuva. Apenas Brad Binder, Enea Bastianini e Ai Ogura apostaram em pneus slick - todos da sexta fila do grid.

Um vídeo que se tornou viral mostra que Marc Marquez não estava pensando apenas na troca de moto, mas também em como minimizar o tempo de reação de seus rivais.

Ele poderia ter largado da pole com pneus slick e uma configuração de pista molhada, mas optou por correr de volta para os boxes e pegar sua GP24 alternativa, com ele e a equipe da Ducati assumindo incorretamente que teria que começar a corrida de trás, e não receber uma penalidade de ride through.

"Os pilotos que deixarem o grid e trocarem o tipo de pneu neste momento [de chuva para seco ou vice-versa] devem iniciar a volta de aquecimento a partir do pitlane, assumir sua posição de classificação no grid e cumprir uma penalidade de ride through quando orientados pela direção de prova", de acordo com o Artigo 1.18.7 do regulamento.

O artigo 1.18.7 foi ajustado depois que Jack Miller ficou sozinho na pole no GP da Argentina de 2018, enquanto o restante do pelotão se alinhou na parte de trás em Termas de Rio Hondo.

"Ele foi ajustado porque nem a organização nem a infraestrutura estão preparadas para que um grande número de pilotos troque de moto pouco antes da corrida e depois tome posições na parte de trás do grid", disse o diretor de corrida Mike Webb ao Motorsport.com.

"É por isso que foi decidido que cada piloto começaria de sua posição e a penalidade viria depois".

Márquez provou ser tão influente que muitos pilotos seguiram seu exemplo, correndo para o pitlane. Em outras palavras, foi um caos a menos de um minuto da volta de formação.

Como a segurança estava comprometida, a direção da corrida abortou a largada com uma bandeira vermelha - o que limpou a pista e, como consequência, prejudicou Binder, Bastianini e Ogura.

"A bandeira vermelha foi mostrada por motivos de segurança", disse Webb. "Quando Marc correu para seu box, quase metade do grid o seguiu".

"Nessas condições, com tantas pessoas e motos circulando pelo grid e pelo pitlane, simplesmente não era seguro começar a corrida. Não podíamos nem fechar os portões do pitwall por causa do número de pessoas lá".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

A essa altura, alguém poderia se perguntar se um protocolo de "largada atrasada" teria sido mais justo para todos os pilotos, mas Webb argumentou que reordenar o grid depois disso não era realista.

"Decidimos mostrar a bandeira vermelha e reiniciar o procedimento porque achamos que era a opção mais segura e clara", detalhou.

"Se tivéssemos optado por 'largada atrasada', para seguir o regulamento, teríamos que mover os pilotos que saíram do pitlane para a parte de trás do grid, levando-nos de volta à Argentina 2018, onde isso se mostrou inviável".

Após um atraso de 10 minutos, o procedimento de partida rápida foi implementado e as luzes se apagaram.

O líder da corrida, Márquez, caiu na nona volta; Francesco Bagnaia acabou garantindo sua primeira vitória da temporada, e o segundo colocado, Álex Márquez, assumiu a liderança na classificação.

De tudo o que aconteceu no Texas, Webb tirou uma conclusão clara: "O que aconteceu em Austin não tem precedentes, mas nos levará a revisar partes dos regulamentos - principalmente para simplificá-los para que todos os envolvidos os entendam claramente".



