Retorno da MotoGP ao Brasil atrai 148 mil pessoas a Goiânia

A MotoGP divulgou neste domingo os números oficiais de público para o retorno do GP do Brasil após mais de duas décadas. No total, 148.384 pessoas estiveram presentes no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, ao longo do fim de semana.

O retorno do Mundial ao Brasil pela primeira vez desde a passagem por Jacarepaguá em 2004 era cerca de expectativas, com Goiânia voltando a receber a categoria após quase quatro décadas.

Segundo um comunicado oficial divulgado minutos antes da largada da corrida principal da MotoGP, 60.873 pessoas estiveram presentes no autódromo no domingo, ante 47.008 do sábado e 40.503 da sexta-feira, totalizando 148.384.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com durante o fim de semana, o diretor esportivo da MotoGP Sports Entertainment Group, Carlos Ezpeleta, afirmou que um dos objetivos para o futuro é expandir a capacidade do autódromo. O GP do Brasil tem um contrato válido até 2030.

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