Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro
MotoGP

Rossi volta às pistas de MotoGP em teste na Indonésia

Lenda do Mundial de Motovelocidade vai correr com motos de rua no circuito de Mandalika junto dos pilotos da VR46 Academy

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Add as a preferred source
Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Valentino Rossi, Pablo Nieto and Alessio Salucci , VR46

Lenda da MotoGP, Valentino Rossi voltará para pista junto dos pilotos da própria academia VR46 Riders Academy que, nesta terça-feira (27), iniciarão um teste privado com motos de rua no Mandalika International Street Circuit, na Indonésia.

Leia também:

Os pilotos da academia de Rossi já estão em Lombok, Indonésia, onde permanecerão até o dia 30 DE janeiro para realizar um teste de pré-temporada e cumprir alguns compromissos publicitários com seu principal patrocinador, a Pertamina, que também é patrocinadora do Mandalika International Street.

A principal empresa petrolífera da Indonésia, como fez no ano passado, organizou sessões de treinos privados para a VR46 Riders Academy e a equipe VR46, com um total de nove pilotos, incluindo o próprio Rossi, que planeja andar junto com seus pupilos.

Nesta terça-feira (27), a delegação da estrutura italiana cumprirá compromissos em Lombok, antes de fazer o primeiro contato com a pista de Mandalika à tarde.

Na quarta e quinta-feira, 28 e 29 de fevereiro, serão dois dias de treino privado nos quais, além de Valentino, estarão Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio (VR46), Celestino Vietti (SpeedRS, equipe de Moto2), o ex-piloto e agora podcaster Andrea Migno, e a mais recente promessa jovem da Academy, o também italiano Matteo Gabarrini.

 

Tanto o aluguel da pista quanto as despesas dos pilotos VR46 e a logística para levar até lá as motos e o material de todos os participantes, ficam a cargo do patrocinador, que é quem organiza todos os eventos.

Todos os pilotos treinarão com motos esportivas de rua, a maioria com as Ducati Panigale, exceto Bezzecchi, que usará a Aprilia RSV4 1100; Marini, que pilotará uma Honda CBR 1000RR-Fireblade e, claro, Valentino, que usará sua nova Yamaha R1, após renovar seu acordo como embaixador global do fabricante japonesa.

Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46

Yamaha R1 GYTR en tributo a VR46

Foto de: Yamaha

O teste de pré-temporada privado já se tornou uma tradição para os pilotos da MotoGP da academia de Rossi, pois lhes permite, além de treinar em um circuito do mundial, se aclimatarem ao horário e ao clima da região, muito semelhante ao de Sepang, localizado a 2.000 quilômetros de Mandalika.

No sábado (31), a equipe VR46 e os pilotos da academia viajarão para Sepang, onde, de 3 a 5 de fevereiro, será realizado o primeiro teste oficial da pré-temporada de 2026 da MotoGP.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: KTM e Tech3 revelam motos de 2026 em lançamento conjunto

Principais comentários

Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: Participação de Martín em teste de pré-temporada é improvável após novas cirurgias

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Participação de Martín em teste de pré-temporada é improvável após novas cirurgias

MotoGP: Márquez retorna ao Circuito Aspar para segundo teste privado com a Ducati

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez retorna ao Circuito Aspar para segundo teste privado com a Ducati

MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026
Mais de
Franco Morbidelli

MotoGP: VR46 de Valentino Rossi lança moto de 2026 em Roma; veja imagens

MotoGP
MotoGP
MotoGP: VR46 de Valentino Rossi lança moto de 2026 em Roma; veja imagens

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal

MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal
Mais de
Team VR46

Pilotos da MotoGP criticam extensão do calendário: 22 GPs é "demais para o corpo"

MotoGP
MotoGP
Pilotos da MotoGP criticam extensão do calendário: 22 GPs é "demais para o corpo"

ANÁLISE: MotoGP caminha em direção a um mercado de pilotos "louco" para 2027?

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE: MotoGP caminha em direção a um mercado de pilotos "louco" para 2027?

MotoGP: Bagnaia dá a volta por cima e é pole do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Bagnaia dá a volta por cima e é pole do GP da Malásia

Últimas notícias

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endu Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona