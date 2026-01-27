Rossi volta às pistas de MotoGP em teste na Indonésia

Lenda da MotoGP, Valentino Rossi voltará para pista junto dos pilotos da própria academia VR46 Riders Academy que, nesta terça-feira (27), iniciarão um teste privado com motos de rua no Mandalika International Street Circuit, na Indonésia.

Os pilotos da academia de Rossi já estão em Lombok, Indonésia, onde permanecerão até o dia 30 DE janeiro para realizar um teste de pré-temporada e cumprir alguns compromissos publicitários com seu principal patrocinador, a Pertamina, que também é patrocinadora do Mandalika International Street.

A principal empresa petrolífera da Indonésia, como fez no ano passado, organizou sessões de treinos privados para a VR46 Riders Academy e a equipe VR46, com um total de nove pilotos, incluindo o próprio Rossi, que planeja andar junto com seus pupilos.

Nesta terça-feira (27), a delegação da estrutura italiana cumprirá compromissos em Lombok, antes de fazer o primeiro contato com a pista de Mandalika à tarde.

Na quarta e quinta-feira, 28 e 29 de fevereiro, serão dois dias de treino privado nos quais, além de Valentino, estarão Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio (VR46), Celestino Vietti (SpeedRS, equipe de Moto2), o ex-piloto e agora podcaster Andrea Migno, e a mais recente promessa jovem da Academy, o também italiano Matteo Gabarrini.

Tanto o aluguel da pista quanto as despesas dos pilotos VR46 e a logística para levar até lá as motos e o material de todos os participantes, ficam a cargo do patrocinador, que é quem organiza todos os eventos.

Todos os pilotos treinarão com motos esportivas de rua, a maioria com as Ducati Panigale, exceto Bezzecchi, que usará a Aprilia RSV4 1100; Marini, que pilotará uma Honda CBR 1000RR-Fireblade e, claro, Valentino, que usará sua nova Yamaha R1, após renovar seu acordo como embaixador global do fabricante japonesa.

O teste de pré-temporada privado já se tornou uma tradição para os pilotos da MotoGP da academia de Rossi, pois lhes permite, além de treinar em um circuito do mundial, se aclimatarem ao horário e ao clima da região, muito semelhante ao de Sepang, localizado a 2.000 quilômetros de Mandalika.

No sábado (31), a equipe VR46 e os pilotos da academia viajarão para Sepang, onde, de 3 a 5 de fevereiro, será realizado o primeiro teste oficial da pré-temporada de 2026 da MotoGP.

